Koronavírus: így változik a táborozás

A táborszervezőknek idén számtalan nehézséggel kell szembenézniük. Ezek egyike, hogy mindössze néhány hét alatt kellett kezelniük a jelentkezők hirtelen rohamát, alkalmazkodniuk a járványügyi szabályokhoz, és egyúttal megnyugtatni a szülőket, akik közül sokan még mindig félnek közösségbe küldeni a gyerekeiket - írta meg a hvg.hu. Az egyik szervező pedig úgy nyilatkozott a lapnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által ajánlott 1,5 méteres védőtávolság betartatásáról, hogy ez körülbelül olyan, mintha azt kérnék a gyerektől, hogy érintés nélkül fogócskázzanak: "teljesen irreális".

Nem is a higiéniai szabályok betartatása jelenti a legnagyobb kihívást idén. Fotó: Getty Images

Ilyen egy biztonságos tábor

A távolságtartáson kívül megfogalmazott elvárások viszont a szervezők szerint nem túl szigorúak. Ezek közé tartozik például az, hogy a táborokban kizárólag egészséges gyerek és szervező vehet részt, fokozottan figyelni kell a rendszeres fertőtlenítésre és a higiéniás szabályok betartására, előnyben kell részesíteni a szabadtéri programokat. Egyes táborszervezők azonban tovább mennek ennél, hogy a résztvevők biztonságát minél jobban biztosítani tudják a koronavírus-járvány idején is.

Koronavírus: ez változott a fővárosi játszótereken - kattintson a részletekért!

"A szülőknek eddig is kellett nyilatkozniuk arról, hogy egészséges a gyerek, mi ebben most plusz dolgokra is rákérdeztünk, például arra, hogy voltak-e hatósági házi karanténban" - mesélte Kittka András, a 14 éve nyári táborokat szervező Funside alapítója. Mint mondta, az idei programok biztonságossá tételével kapcsolatban a szülők véleményét is kikérték, akik a kézfertőtlenítő állomások, a még alaposabb takarítás és higiéniai tájékoztatás fontosságát emelték ki. A táborokat egyébként be kell jelenteni a Tisztiorvosi Szolgálat helyileg illetékes szervénél, így a programok idején hatósági ellenőrzések is várhatók, idén valószínűleg gyakrabban - ismertette Tóth Béla, a Táborfigyelő.hu vezetője.

Nagy a bizonytalanság a szülők részéről

Azonban az idei táboroztatás legnagyobb problémája nem is a higiéniai szabályok és az óvintézkedések betartása és betartatása lesz. Sokkal nagyobb akadályt jelent majd például a szülőkben uralkodó bizonytalanság. Valószínűleg sokan az új típusú koronavírus terjedésével kapcsolatos aggodalom miatt döntenek nehezen arról, hogy engedjék-e táborba a gyermeküket, vagy sem. Így azonban előfordulhat, hogy kicsúsznak az időből, és végül mégis otthon kell majd maradni a gyerekkel a nyári szünetben. Kittka András elmondása szerint volt olyan szülő, aki vasárnap éjjel, egy üzenetben kérdezte meg, hogy van-e még hely a hétfő reggel kezdődő napközis táborba. A Táborfigyelő felmérése szerint pedig a szülők többsége - 60 százaléka - egészségügyi megfontolásokból választja idén a napközis táborokat.

Emellett olyan családok is vannak, akiket a koronavírus-járvány anyagilag is érzékenyen érintett, így idén egész egyszerűen nem fér bele a költségvetésbe a tábor. Egy turnus átlagára ugyanis a napközis táborok esetén 37 ezer, ottalvós programok esetén pedig 55 ezer forint. A helyzetet azonban megbonyolítja, hogy sok szülőnek a tavaszi intézménybezárások és kényszerpihenők miatt mostanra már nem maradt kivehető szabadsága, hogy otthon maradjon a gyerekkel a nyári szünetben. Szerencsére a problémára már reagált a piac, és megjelentek az úgynevezett minimalista táborok. Ezek központjában inkább a gyermekfelügyelet áll, így jóval kevesebb programot szerveznek 1-1 ilyen turnusban, cserébe viszont olcsóbbak - átlagosan 27 ezer forintba kerülnek.

Így élték meg a koronavírus-járványt a gyerekes családok Magyarországon - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!