Az új COVID-teszt lesz a hazai vakcinafejlesztés alapja

A magyar egészségügyet önellátásra készítették fel, hiszen azt látták, hogy a koronavírus-járvány idején Európa nem tudott minden országot ellátni, így azok magukra voltak utalva. Ezért is indultak el a magyar kutatások, amelyek nagyon eredményesek - ismertette Kásler Miklós. Arról is beszélt, hogy már elkezdték szervezni az új koronavírusteszt sorozatgyártását, így mire egy esetleges második hullám eléri Magyarországot, a miniszter reményei szerint az ország rendelkezik majd egy pontos, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előírásai szerint kidolgozott diagnosztikai eszközzel és az arra épülő terápiával.

Az új COVID-tesztre épülhet a magyar koronavírus-oltás kifejlesztése.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Elérhető közelségben a hatékony vakcina

Amikor az első koronavírus-fertőzöttet diagnosztizálták Magyarországon, több kutatást is elindítottak: gyorsteszt- és oltóanyag-fejlesztést, illetve a meglévő terápiák alkalmazási lehetőségeinek kutatását. A miniszter egy másik interjúban emlékeztetett arra, hogy a kutatások részeként létrehoztak egy biobankot, ahol összegyűjtik az új típusú koronavírus Magyarországon terjedő alfajait, hogy meghatározzák azok típusát, minőségét és koncentrációját.

A koronavírusnak sokféle a klinikai megjelenése, a betegségnek eltérő súlyosságú a lefolyása, és ennek megfelelően a betegek szervezetében is eltérő a termelődő ellenanyagok szintje. E kutatások alapján most már ki lehet mutatni az ellenanyag jelenlétét, azt, hogy milyen típusú az ellenanyag és milyen koncentrációban van jelen, illetve azt is meg tudják határozni, hogy az oltóanyag milyen koncentrációjára van szükség a védettséghez. Ez tehát a kutatási alapja a magyar oltóanyag-fejlesztésnek, amivel el lehet érni, hogy Magyarország ne szoruljon rá senkire a koronavírus elleni védekezésben - mondta a miniszter.

Felkészültünk a 2. hullámra

Kiemelte azt is, hogy Magyarország felkészült a koronavírus-járvány esetleges második hullámára. Jelen pillanatban is készenléti állapot van, a fertőzötteknek előkészített ágyak 20 százalékát pedig továbbra is fenntartják - sorolta. A magyar kórházi rendszer pedig az első hullám alatt bebizonyította, hogy gyorsan és nagyon rugalmasan tud alkalmazkodni - fogalmazott Kásler Miklós.

