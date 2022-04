A szokásosnál erősebb tüneteket vált ki az influenza

Az utóbbi napokban ismét emelkedni kezdett a koronavírus-fertőzöttek száma. Ugyanakkor a COVID-os betegek száma elenyésző az influenzásokéhoz képest - mondta az InfoRádiónak Békássy Szabolcs, az országos kollegiális vezető háziorvos.

Idén a szokásosnál sokkal erősebb fejfájással és elhúzódó lázzal jár az influenza.

A koronavírus gyengült, az influenza erősödött

A szakember tájékoztatása szerint az új típusú koronavírussal fertőzött betegeknél most a korábban tapasztaltaknál enyhébb szimptómák lépnek fel. Ez annak tudható be, hogy jelenleg jellemzően az omikron fertőz Magyarországon, amely gyorsabban terjed ugyan az elődeinél, ám általában - főként az oltottak esetében - nem okoz olyan súlyos megbetegedést.

Két megyében is nőtt az influenzások száma.

"Az influenzafertőzésről ugyanakkor elmondható, hogy az elmúlt évekhez képest sokkal markánsabb tünetek kíséretében jelentkezik" - tette hozzá Békássy. Kifejtette, hogy a páciensek a szokásosnál sokkal erősebb fejfájásról, valamint elhúzódó lázról számolnak be. Ennek magyarázata vélhetően az, hogy a 2020/21-es influenzaszezon a korlátozások és az általános karantén miatt gyakorlatilag elmaradt, így az emberek tavaly tulajdonképpen nem is találkoztak ezzel a vírussal. Érthető tehát, hogy most sokak szervezetét jobban megviseli a megfertőződés.

Bíznak benne, hogy hamarosan javul a helyzet

Az országos kollegiális vezető háziorvos arról is beszélt, hogy kollégáival együtt nagyon várja már a jó időt. "Abban bízunk, hogy a jó idő beköszöntével a légúti fertőzések száma visszaesik, és ez némileg tehermentesítheti a praxisokat" - fogalmazott.

