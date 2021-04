"A lélegeztetőgép mellé szakember is kell"

Egyes kórházakban a 65-70 év felettieket nem tudják lélegeztetőgépre tenni, mert fiatalokkal van tele az intenzív osztály - mondta el Tóth Judit, a Magyar Orvosok Szakszervezetének (MOSZ) alelnöke. Részletek itt.

A szakember az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, nem egységes a COVID-19-betegek ellátásának színvonala a magyar kórházakban, ugyanakkor ez szándékos. A legmagasabb színvonalú ellátást biztosító intézményekbe a legsúlyosabb állapotú betegek kerülnek, míg a kevésbé felszerelt központok az enyhébb panaszokkal küzdő fertőzöttek ellátásában vesznek részt. Dr. Ficzere Andrea ezzel együtt leszögezte, mindenhol megvannak a szükséges eszközök és gyógyszerek.

A COVID-osztályokon zajló ellátáshoz megfelelő mennyiségű szakemberre is szükség van.

"Az a kérdés, van-e kellő személyzet arra, hogy a beteget megfelelő szinten ápoljuk.

A lélegeztetőgép és a gyógyszer mellé szakember is kell" - tette hozzá. Kifejtette, változó, hogy az egyes kórházakban van-e elég szakember a betegek ellátására. Mindazonáltal ez nem a koronavírus-járványra jellemző sajátosság, hiszen a pandémia előtt is léteztek ilyen jellegű különbségek a rendszerben. Ezzel együtt most különösen fontos, hogy sikerüljön visszaszorítani a járvány terjedését, mert csak így tudnak megfelelő számú egészségügyi személyzetet biztosítani.

Kitért rá, a COVID-osztályokon számos olyan feladat adódik, amelyet kellő ismeretek birtokában bárki el tud végezni. Éppen ezért ezeken az osztályokon - a szükséges oktatást követően - önkéntesek is be tudnak segíteni, jelentős erőforrást felszabadítva az ellátás komplexebb feladataira. "A COVID-osztályokon önkéntesek is be tudnak segíteni, tudnak etetni, sétáltatni, tornáztatni, beszélgetni, amire esetleg nincs kapacitása a szakszemélyzetnek" - fogalmazott a Kórházszövetség elnöke.