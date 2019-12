100 ezernél többen haltak meg kanyaróban

A WHO becslése szerint 2018-ban 17 ezerrel többen haltak meg kanyaró miatt, mint 2017-ben. Elsősorban a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjed sok helyen a betegség, ennek egyik oka az oltottság alacsony szintje lehet. A halálozások számához hasonlóan alakult a megbetegedések száma is: a drasztikus csökkenést követően ismét emelkedni kezdett. 2017-ben 7,6 millió kanyarós eset volt, 2018-ban pedig már 9,8 millió. A WHO szerint azonban nem minden országban van bejelentési kötelezettség, ezért csak a kanyarós esetek töredékét tudják regisztrálni.

Az alacsony átoltottsági arány miatt tudott újra elterjedni a kanyaró. Fotó: iStock

5 országban is nagy a baj

2019 novemberéig a Kongói Demokratikus Köztársaságból jelentették a legtöbb megbetegedést. A helyi hatóságok szerint több mint ötezren haltak meg kanyaróban, vagyis hozzávetőleg kétszer annyian, mint a tavaly nyár óta tomboló ebolajárványban. A szakértők szerint ennek hátterében az oltási lefedettség alacsony szintje, valamint a problémás oltóanyag-ellátás áll. A vakcinát ráadásul hűtve kell tárolni, ami szintén nagy kihívást jelent több országban. Afrikában Libériában, Madagaszkáron és Szomáliában is komoly gondokat okoz a kanyaró. Európában pedig leginkább Ukrajnát sújtja egy nagyobb kanyarójárvány csaknem 57 ezer megbetegedéssel. Az öt említett országból jön össze a bejelentett kanyarós megbetegedések majdnem fele.

A sokáig kanyarómentes országként számon tartott Egyesült Államokban is ismét felütötte a fejét a megbetegedés. A csendes-óceáni térségben található Szamoán a november közepén bevezetett szükséghelyzet intézkedései ellenére eddig hatvanketten haltak meg a kanyarójárványban. "Ha a gyerekeket nem oltják be, akkor ez a környezetükben élőket is veszélyezteti. Ezt figyelhetjük meg a Kongói Demokratikus Köztársaságban is, ahol az idén eddig több mint 4500 ötévesnél fiatalabb gyerek halt meg" - mondta Henrietta Fore, az UNICEF ügyvezető igazgatója.

Nincs ok derűlátásra a jövő évben sem, mert az egyes országok tipikus problémáit, mint a megbetegedések hiányos nyomon követését és késedelmes kimutatását, a hiányzó oltóanyag-készleteket és a konfliktusok jelentette bizonytalanságot nem lehet máról holnapra megoldani - emelte ki Marcus Bachmann, az Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezet képviselője.

Megelőzhető a betegség

Az oltásellenesség a legveszélyesebb vírus - a részletekért kattintson ide!

A kanyaró az egyik legfertőzőbb betegség, amely főleg gyerekeket támad meg. Lázzal és köhögéssel jár, valamint kiütéseket okoz az egész testen. Afertőzésátmenetileg legyengíti az immunrendszert, ezért középfülgyulladás, hörghurut, tüdőgyulladás vagy hasmenés is jelentkezhet. Különösen súlyos szövődményt jelentenek az agyvelőgyulladások bizonyos típusai, amelyek akár halálos kimenetelűek is lehetnek.

A betegség azonban megelőzhető kétszeri oltással. Ugyanakkor világszerte csak az emberek 85 százaléka kapja meg az első adagot, míg a másodikat pedig mindössze 67 százalék. A WHO szerint a járványok elkerüléséhez 95 százalékos globális lefedettségre volna szükség. Az oltásban részt vevők arányának növelése ráadásul a lakosság védelmét is növelné. "Őszintén szólva megbocsáthatatlan és a legkiszolgáltatottabbak védelmében elszenvedett kollektív kudarc az a tény, hogy egy gyereknek olyan betegség miatt kelljen meghalnia, amelyet oltással meg lehet előzni" - hangoztatta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója, aki szerint a globális oltási lefedettség az utóbbi évtizedben változatlan szinten maradt.