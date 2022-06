Béla nevű olvasónk harmincas évei közepén járó termékmenedzser. Levelében megosztotta velünk egészségügyi kálváriájának részleteit, amely lakóhelyének szakrendelőihez kötődik. Azt írta, hogy egy furcsa betegség hatalmasodott el rajta, amelyet orvosai nem vettek észre időben. Egyben szakértőnk tanácsát kérte, hogy mely sarkalatos pontoknál és hogyan lehetett volna beavatkozni a betegségtörténetbe, hogy ne jusson el a nagyon kellemetlen, végső stációig.

Béla a feleségével egy magyarországi nagyvárosban él. Elmondása szerint irodai ülőmunkát végez, és elég stresszes az élete, mivel mostanában váltott munkahelyet. Ez csak azért fontos, mert kialakuló betegségét – az interneten történő kutakodása után – elsősorban a stressznek tulajdonította. Mint később kiderült, ez csak részben volt helytálló. Béla a következő panaszokkal fordult háziorvosához: erős fájdalom az intim területeken, a lágyék-, a medence- és a gáttájékon. Emellett vizelési problémákat, elvékonyodó vizeletsugarat és utócsepegést is tapasztalt. Háziorvosa akut gyulladásra gyanakodott, és általános laborvizsgálatot írt elő.

Olvasónk különös panaszaira végül andrológus szakorvos talált magyarázatot. Fotó: illusztráció, Getty Images

A labortesztek eredményei alapján bakteriális fertőzésre utaló jeleket találtak a szervezetében. Megkapta a megfelelő gyógyszereket, és egy idő után jelentősen enyhültek a fájdalmai, de nem tűntek el teljesen. Fél év is eltelt, amikor fájdalmas magömlést, illetve libidócsökkenést tapasztalt. Ekkor nagyon megijedt, de egyáltalán nem gondolt arra, hogy új problémái a régivel is összefügghetnek. Háziorvosa tanácsára andrológushoz fordult, aki alaposan kivizsgálta. A szakorvos végül felállította rejtélyes betegségének diagnózisát: Béla krónikus kismedencei fájdalom szindrómában, azaz CPPS-ben szenved.

Mindez úgy derült ki, hogy az andrológus laborvizsgálatra küldte a férfi ondóját. A vizsgálat kimutatta, hogy szervezetében megnövekedett a PSA, azaz a prosztataspecifikus antigén, továbbá az IL6, IL8 gyulladásos markerek szintje is. Ekkor tovább vizsgálták egyrészt CPPS-re, másrészt prosztatarákra. Szerencsére utóbbi negatív lett, így egyértelművé vált a CPPS, azaz a krónikus kismedencei fájdalom szindróma. A szakorvos azt mondta neki, hogy az ismételten visszatérő steril gyulladások miatt a prosztatája hegesedett, ezért lehetett fájdalmas a nemi élete. Végül a gyógyszeres terápia eredményeként – amely során tablettát és végbélkúpot kapott – visszaszorult a gyulladás.

Szakértőnk kommentárja

Mint a fentiekből látható, a krónikus kismedencei fájdalom szindróma diagnózisa és kezelése sem egyszerű feladat, a tünetek hátterében ugyanis sok esetben semmilyen konkrét szervi okot nem találnak az orvosok. A szakirodalom szerint a változatos panaszokkal jelentkező állapot jobbára több feltétel összeadódásával alakul ki. Illetve a CPPS-hez nagyon hasonló tüneteket produkál például a felfázás néven is ismert hólyaghurut, továbbá a húgycső vagy a prosztata gyulladása. Akár a prosztatamegnagyobbodás is eredményezhet vizeletürítési nehézségeket. Ugyanakkor Béla esetét végiggondolva néhány fontos állomásnál be lehetett volna avatkozni, hogy a beteg ne jusson el a végső stációig.

Szakértőnk szerint a férfinál egy akut fertőzés alakult át krónikussá, majd ebből fejlődött ki a CPPS. Mindez megelőzhető lett volna, ha azonnal urológushoz vagy andrológushoz küldik a beteget. Így valószínűleg már az első vizsgálatokból megállapítható lett volna, hogy a páciens még a baktérium okozta akut vagy krónikus prosztatagyulladásban szenved, amire létezik oki terápia. Emellett a stressz és a változó tünetek együttese is hívószó lehetett volna, hiszen a kutatások szerint sokszor valamely hirtelen kialakult vagy tartósan fennálló stresszhelyzet – családalapítás, válás, munkahelyváltás – váltja ki a betegséget. A rendszeres sport és a munka közben az ülő életmód ellensúlyozására végzett tornagyakorlatok sokat segíthetnek a betegség megelőzésében.