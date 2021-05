Koronavírus: újabb kínai vakcinát engedélyeztek

Kína engedélyezte a Shenzhen Kangtai Biological Products vállalat koronavírus elleni oltóanyagának vészhelyzeti alkalmazását - derül ki a New York Times vakcinafigyelőjének legfrissebb adataiból.

Gőzerővel készülnek a különféle koronavírus elleni vakcinák Kínában. Fotó: Getty Images

A kínai Shenzhen Kangtai Biological Products - amely különféle oltóanyagokat gyárt, például a kanyaró és a hepatitis B ellen - 2020 októberében kezdte inaktivált koronavírust tartalmazó vakcinájának klinikai vizsgálatát. Az első szakaszba 180 önkéntest vontak be. Februárban indultak a fázis II. vizsgálatok, májusban pedig gyorsan neki is futottak a harmadik fázisnak, amely során már több ezer emberen vizsgálják, hogy a készítmény biztonságosan alkalmazható és hatásos-e, milyen lehetséges mellékhatásokat és egyéb egészségügyi hatásokat, illetve oltási reakciókat okoz. Hogy ez a szakasz eddig milyen eredményeket hozott, még nem tudni, mert csak néhány hete kezdődött - ahogy a korábbi fázisok eredményeit sem hozták nyilvánosságra -, de az biztos, hogy a vállalat már bejelentette: vakcinájuk megkapta a kínai kormánytól a vészhelyzeti alkalmazási engedélyt.

Az Egészségügyi Világszervezet friss értékelése szerint nem megfelelően bizonyított, hogy a kínai Sinopharm-vakcina a 60 év felettieknél is hatékonyan előzi meg a koronavírus-fertőzést. Részletek! h i r d e t é s

Hogy került a képbe a Shenzhen Kangtai?

Érdekes körülmény, hogy 2020 augusztusában az AstraZeneca megállapodást kötött a Shenzhen Kangtai vállalattal - a kínai céget érintő korrupciós botrányok ellenére - , melynek értelmében utóbbi vállalta, hogy 2021 végéig legalább 200 millió adag Astra Zeneca-vakcinát gyárt a kínai piacra. Ahogy arról a Reuters beszámolt, a Shenzhen Kangtai februárra befejezte létesítményének építését, amelyet úgy terveztek, hogy évente 400 millió adag AstraZeneca-vakcinát tudjon előállítani (ez a 2020-ban ígért kapacitási cél duplája), és a vállalat közlése szerint el is kezdődött a kísérleti gyártás.

Egyre szaporodó kínai vakcinák

Eddig négy koronavírus elleni kínai vakcinával oltanak: a Sinopharm-vakcinát a világ számos országában használják - Magyarországon is -, vészhelyzeti alkalmazását nemrégiben a WHO is jóváhagyta. A Sinopharm vállalat másik oltóanyagát a Vuhani Biológiai Intézetben fejlesztették. Ezt Kínán kívül eddig az Egyesült Arab Emirátusokban vetették be, de csak korlátozott mennyiségben. A szintén kínai Sinovac biotechnológiai vállalat CoronaVac elnevezésű oltóanyagát szintén több országban - köztük Brazíliában - alkalmazzák, május eleje óta pedig már az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is vizsgálja. A CanSino Biologics vállalat Convidecia nevű vakcináját - ami a többitől eltérően egydózisos, és nem inaktivált, elölt vírust tartalmaz, hanem adenovírus- alapú - pedig Magyarországon is engedélyezték, ám vásárlására a megfelelő oltóanyag-ellátottság miatt végül mégsem került sor.