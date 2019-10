Komoly bajt jelezhet a hátfájdalom

Ha a prosztatarák tüneteire gondolunk, elsőként a vizelési panaszok jutnak eszünkbe. Egyes esetekben azonban a hátfájdalom is utalhat erre a problémára. A részleteket dr. Rákász István, az Urológiai Központ szakorvosa ismerteti.

A hátfájdalom sosem az egyetlen tünet

Előrehaladott prosztataráknál a daganatos sejtek a prosztatából kiindulva más testrészekhez is eljutnak. Az áttétek általában először a csontokban jelennek meg, a hát alsó szakasza, a csípő és a bordák pedig a prosztatához igen közel helyezkednek el. Tehát a hátfájdalom hátterében ilyenkor nem mozgásszervi probléma, vesebetegség vagy valamilyen gyulladás áll, hanem a daganat okozza a panaszt. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem a hátfájdalom az egyetlen tünete a prosztataráknak.

Akár daganatos betegségre is utalhat a hátfájás. Fotó: iStock

A krónikus hátfájdalom számtalan ok miatt kialakulhat, ezért nagyon fontos, hogy mielőbb forduljunk orvoshoz a panaszainkkal - nem érdemes megvárni a komolyabb szövődményeket. Hatványozottan igaz ez a rákgyanús eseteknél: a korai felfedezés jelentőségét az orvosok nem győzik hangsúlyozni, hiszen ha az első stádiumokban elkezdődik a kezelés, igen jók a túlélési esélyek.

Tünetek, amelyeket érdemes kivizsgáltatni: gyakori, sürgető vizelési inger, amely éjjel is jelentkezhet

probléma a vizelés elindításával és befejezésével

vizelet-visszamaradás

vizelés és/vagy ejakuláció közben jelentkező fájdalom

vér megjelenése a vizeletben Ha ilyen jelenségeket tapasztalunk, nem szabad pánikba esni, hiszen ezek prosztatamegnagyobbodás és prosztatagyulladás jelei is lehetnek, azonban minden esetben fontos a kivizsgálás és a kezelés.

Ezért kell orvoshoz fordulni

Minden vizelési és szexuális problémával érdemes orvoshoz fordulni, hiszen még az egyszerű gyulladások is gyorsabban rendeződnek, ha korán megkezdődik a kezelésük. A prosztatarák azonban alattomosan is jelentkezhet, ami azt jelenti, hogy a kezdeti stádiumokban gyakran teljesen tünetmentes - emelte ki az urológus. Mivel azonban urológiai kivizsgálással, PSA-szűréssel, valamint tapintásos és ultrahangos vizsgálattal gyorsan kiszűrhető a betegség, 50 év felett azoknak is ajánlott kétévente az urológiai kivizsgálás, akik tünetmentesek.

Ideális esetben ez a szűrés ugyanúgy beépül a férfiak rutinjába, mint a nőgyógyászati kivizsgálásnak a nőknek.