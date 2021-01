Kampány indul a méhnyakrák megelőzéséért

A Mályvavirág Alapítvány 2021-ben már nyolcadik alkalommal hirdet kampányt a méhnyakrák-prevenció fontosságának hangsúlyozására, csatlakozva ezzel európai társszervezeteihez. Az évente, január harmadik hetére datált Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét fő üzenete: legyél te is Mályvavirág Nagykövet!

Méhnyakrák: figyelmeztető jelek Szinte minden méhnyakrákos eset kialakulásáért a humán papillomavírus a felelős. A betegség minden nőt érinthet. Milyen figyelmeztető jelek esetén gyanakodjunk méhnyakrákra? Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Nőkhöz és férfiakhoz is szól a kampány

Mályvavirág Nagykövet mindenki, aki valamilyen formában foglalkozik a humán papillomavírushoz kapcsolódó témákkal, akár kérdez az orvosától, beszélget a barátaival, megoszt egy információt, vagy akár utánaolvas. A kampány célja ezúttal is az, hogy a lehető legtöbb nőhöz és férfihez jusson el az összes információ a HPV-vel, a méhnyakrákkal, valamint a prevenciós lehetőségekkel kapcsolatban. Ebben az évben a koronavírus okozta korlátozott lehetőségek miatt nincs lehetőség a személyes találkozásra, rendezvények szervezésére. Az alapítvány így is igyekszik azonban a lehető legtöbb felületet megragadni a figyelemfelkeltés eszközeként.

Minél korábbi stádiumban ismerik fel a betegséget, annál jobbak a gyógyulás esélyei. Fotó: Getty Images

"Az idei kampány fő üzenete: legyél Te is Mályvavirág Nagykövet, hiszen összeköt bennünket a gyöngy! A gyöngy, mint a humán papillomavírus elleni védelem szimbóluma, évek óta kíséri a Mályvavirág Alapítványt. Idén azt hangsúlyozza, hogy még ha a koronavírus okozta helyzet bizonyos értelemben el is választ bennünket egymástól - legalábbis személyesen - és átalakítja a szokásos rutinokat, a szűrések lehetőségeit, a 'gyöngy' - vagyis a HPV-megelőzés üzenetének közvetítése - akkor is összeköt minket, ezúttal az online térben" - olvasható az alapítvány közleményében.

Három irányban zajlanak majd az események január 18. és 24. között:

A Mályvavirág Alapítvány Facebook-oldalán mindennap tematizáltan jelennek meg a téma fő üzenetei, valamint szakértők és érintettek szereplésével készült filmek. Január 18-án elindul egy kihívás: csatlakozhat bárki, azzal, hogy felvarr a maszkjára egy vagy több gyöngyöt, készít magáról egy fotót, és feltölti a közösségi oldalára, majd kihívja három ismerősét ugyanerre a feladatra. Így bárki Mályvavirág Nagykövetté válhat, hiszen ezzel is segíti a prevenció fontosságának közvetítését. Január 18-tól egy hónapon keresztül az 1-es villamos vonalán egy Mályva-szerelvény közlekedik, amely kívül-belül toborozza majd a Mályvavirág Nagyköveteket, és több más kocsiban is lesznek figyelemfelhívó plakátok. Ahhoz, hogy valaki hiteles nagykövetté váljon, mindössze annyit kell tenni, hogy elolvassa a www.malyvavirag.hu honlapon található legfontosabb tudnivalókat a HPV-vel és a méhnyakrákkal kapcsolatban, és utána továbbadja az üzenetet. Cserébe a Mályvavirág Alapítvány egy letölthető oklevéllel ismeri el a prevenciós munka fontosságát.

Améhnyakrákkialakulásáért a humán papillomavírus (HPV) rákkeltő típusai felelősek. A vírus meglehetősen gyakori, a szexuális életet élők közel 80 százaléka legalább egyszer megfertőződik vele élete során. A nőknél elsősorban a méhnyakrák kialakulásáért felelős, de férfiaknál is okozhat nem szervi daganatot. Mindkét nemnél szemölcsök, fej-nyaki daganatok vagy akár végbélrák kialakulása is lehet a tartósfertőzéskövetkezménye. Szerencsére a fertőzés gyorsan és viszonylag tünetmentesen elmúlik, ha azonban évekig fennáll, daganat alakulhat ki.

A rendszeres szűrővizsgálatok azért is kiemelten fontosak, mert minél korábbi stádiumban ismerik fel a betegséget, annál jobbak a gyógyulás esélyei. Az éves szűrés mellett a megelőzés másik nagyon fontos pillére a védőoltás, ami megakadályozza, hogy tartós HPV-fertőzés alakuljon ki a szervezetben. Ma már nemcsak tizenéves lányoknak és fiúknak, hanem felnőtteknek is ajánlott, abban az esetben is, ha korábban volt HPV-fertőzésük.