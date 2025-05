Hormonérzékeny prosztatarák: mit jelent Joe Biden diagnózisa?

Mint azt megírtuk, Joe Biden daganatos betegségéről az exelnök irodája adott ki hivatalos tájékoztatást vasárnap. A közlemény szerint Bidennél prosztatarákot igazoltak az orvosi vizsgálatok, amely a betegség agresszivitását jelző, 1-től 10-ig terjedő Gleason-skálán 9-es értéket kapott. A daganatos sejtek a csontokra is átterjedtek, ugyanakkor az elváltozás hormonérzékeny, ami lehetőséget kínálhat a hatékony kezelésre is. De mit is jelent pontosan ez a diagnózis? A legfőbb tudnivalókat Sarah Diepstraten és John La Marca, az ausztrál Walter és Eliza Hall Orvosi Kutatóközpont (WEHI) szakértői foglalták össze a The Conversation oldalán.

Joe Biden prosztatarákkal küzd, a hírt az exelnök irodája tette közzé. Fotó: Getty Images

Mi a prosztatarák?

A prosztata, avagy a dülmirigy egy gesztenye alakú és méretű szerv, amely a húgyhólyag alatt, a hímvessző gyökénél helyezkedik el, egy szakaszon körülölelve a húgycsövet. Belső nemi szervként elsődleges funkciója, hogy az általa termelt váladék az ondó részét képezi, ezáltal kulcsfontosságú szerepet tölt be a férfiak termékenységében. Bármilyen rosszindulatú daganatos elváltozást, amely a prosztata sejtjeiből indul ki, prosztataráknak nevezünk. Világszerte ez a második leggyakrabban előforduló rákbetegség a férfiak körében, illetve az Egyesült Államokban átlagosan 100 férfiből 13-nál jelentkezik élete során. Magyarországon évről évre mintegy 4000-4500 új megbetegedést jegyeznek fel.

A prosztatarák egyes esetekben alacsony kockázatú, ami azt jelenti, hogy lassan fejlődik, ezáltal nem is igényel azonnali kezelést. Más esetekben viszont nagyon agresszív lefolyású is lehet a betegség, és rövid időn belül áttéteket ad más szövetekre, szervekre. Általában véve elmondható, hogy a korai prosztatarák jellemzően nem okoz tüneteket, ami a felismerést is nagyban megnehezíti. Előrehaladott stádiumban főként vizeletürítési panaszok, valamint – különösen csontáttétek esetén – kismedencei és deréktáji fájdalom, fáradtság, fogyás jelezheti a bajt.

A Gleason-skála jelentése

A Gleason-skála egy olyan mutató, amely a prosztatarák agresszivitásáról árulkodik, ezáltal segítséget nyújt a megfelelő terápia kiválasztásához. Alapja, hogy biopsziával mintát vesznek a tumorból, majd a patológus annak két különböző régióján vizsgálatot végez. Ezeket annak alapján értékeli külön-külön egy 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy a bennük látható sejteken milyen fokú elváltozás mutatkozik meg. Az 1-es érték azt jelenti, hogy a minta sejtjei javarészt egészséges sejteknek tűnnek, míg az 5-ös azt, hogy megjelenésük rendkívül abnormális. A két régió tehát egyaránt kap egy-egy értéket, amelyeket összeadva kialakul az adott daganat Gleason-értéke.

A Gleason-skála szerinti 6-os vagy alacsonyabb érték azt jelzi, hogy a betegség alacsony kockázatú, ennél fogva lehetséges, hogy nem igényel azonnali kezelést, beavatkozást. A 8 és 10 közötti érték viszont nagyon agresszív prosztatarákot jelez, amely nagy valószínűséggel gyorsan fog növekedni, fejlődni. Joe Biden esetében 9-es értéket határoztak meg ezen a skálán. Érdemes hozzátenni ugyanakkor, hogy nem a Gleason-skála az egyetlen eszköz, amely meghatározza a diagnózist és a terápiás lehetőségeket. Fizikai, labor- és képalkotó vizsgálatok egyaránt szerepet játszanak abban, hogy az orvosok milyennek ítélik meg a beteg prognózisát, illetve hogyan kezdik kezelni.

Hormonérzékeny prosztatarák: mit jelent?

A hivatalos közleményből az is kiderül, hogy Biden betegsége hormonérzékeny. Mint azt Diepstraten és La Marca írja, a hormonok olyan hírvivő vegyületek, amelyek számos mirigyünkben és szervünkben termelődnek testszerte. Ezeket nevezzük összefoglalóan endokrin rendszernek. A hormonok a vérárammal keringve számos fontos folyamatot aktiválhatnak a különböző sejtekben és szövetekben. Miközben azonban kulcsszerepet töltenek be a szervezet egészséges működésében, olykor bizonyos daganatok növekedésében is részt vesznek. A hormonszenzitív prosztatarák például férfi nemi, avagy androgén hormonok segítségével tud fejlődni. Ilyen hormon a többi között a tesztoszteron is.

Mindez terápiás célpontot kínálhat az orvosok számára. Ha ugyanis csökkentik a nemi hormonok termelődését, vagy gátolják azok működését, úgy képesek lehetnek lassítani a prosztatarák progresszióját. Sőt, akár el is pusztulhatnak a kezelés hatására a daganatos sejtek. Nem szabad persze megfeledkezni arról, hogy hormonjaink nélkülözhetetlenek az egészséges testi funkciók fenntartásához. Így aztán a gátlásuk óhatatlanul is mellékhatásokkal jár. A prosztatarák hormonális kezelése legtöbbször olyan mellékhatásokat okoz, mint az erekciós zavar, súlygyarapodás, fáradtság és csontritkulás. Bármennyire is sok hátránya van azonban a hormonterápiának, igen hatékony kezelési eszköz. A hormonterápiára nem érzékeny prosztatarák általában sokkal nehezebben kezelhető, illetve gyakran gyógyíthatatlannak tekintik.

A hormonterápia mellett a prosztatarák terápiás eszköztárának fontos részét képezi a műtéti beavatkozás, a sugár- és kemoterápia egyaránt. Emellett számos innovatív eljárást vizsgálnak a kutatások, legyen szó akár a ráksejtek lézeres elpusztításáról, vagy éppen a CAR-T sejtterápiáról, amely az immunrendszert fordítja a rosszindulatú elváltozás ellen. A két szakértő ugyanakkor rámutat, hogy a csontokra is áttéteket adó prosztatarák esetén a kezelés többnyire csupán a rák további terjedésének megakadályozására és a tünetek enyhítésére irányul.