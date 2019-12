Áttörés a prosztatarák diagnosztizálásában

Bár a prosztatarák általában az idős férfiakat érinti, 40 éven túl gyakorlatilag bárkinél előfordulhat. Pontosan még nem tudni, miért alakul ki, de az már kiderült, hogy bizonyos tényezők növelhetik az esélyét - ilyenek például a zsírdús étrend, a túlsúly és ha a családban már előfordult a betegség. Leggyakrabban a prosztata (más néven dülmirigy) külső, tok körüli területéből, az úgynevezett perifériás zónából indul ki, és korai stádiumban nem okoz tüneteket. A panaszok megjelenése már a legtöbbször áttéteket jelez, és ha valaki csak ilyenkor fordul orvoshoz, jelentősen romlanak a gyógyulás esélyei.

A prosztatarák diagnosztizálása jelenleg többlépcsős folyamat: elsőként egy rektális digitális vizsgálatra kerül sor, majd ha valami gyanúsat észlelnek, ultrahanggal is megnézik a prosztatát. Emellett pedig vérvizsgálattal ellenőrzik a prosztataspecifikus antigén (PSA) szintjét: mivel ezt a dülmirigy termeli, minél magasabb az értéke, annál valószínűbb, hogy baj van. Végleges kórmeghatározást pedig biopszia után tudnak adni az orvosok. A PSA-szint viszont sokszor akkor is magasabb lehet a normálisnál, ha nincs szó daganatról. Nagyjából a férfiak 25%-a emiatt feleslegesen veti alá magát a szövettani vizsgálatnak.

Sok férfi a kényelmetlenségek miatt halogatja a prosztatarák szűrését. Fotó: iStock

Kényelmesebb, gyorsabb, pontosabb

A Kelet-Angliai Egyetem orvosai ezért most egy új diagnosztikai módszer kifejlesztésén dolgoznak, amelynek segítségével egy gyors vizelettesztből (úgynevezett PUR tesztből) kimutatható lenne a prosztatarák. Mivel a húgycső áthalad a prosztatán, az ott jelen lévő rákos sejtekből is jut a vizeletbe, és az új vizsgálat éppen ezeket szűri ki. Ráadásul ezeket elemezve nemcsak az állapítható meg, hogy az illetőnek van-e prosztatarákja, hanem az is, hogy ha igen, akkor mennyire agresszív a daganat.

Ami még a vizeletteszt mellett szól: a tapasztalatok szerint jóval pontosabb eredményt produkál, mint az eddigi eljárások. "Ha elterjedt lesz ez a módszer, akkor a jövőben jóval kevesebb férfinek kell átesnie rektális digitális vizsgálaton. Ez az új teszt nem okoz stresszt, fájdalmat, ezért reményeink szerint több férfi szánja rá magát a prosztataszűrésre" - mondta a kutatás vezetője, dr. Jeremy Clark.

Forrás: Medical News Today