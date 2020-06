Miért feketedhet el a lábköröm?

Ismétlődő trauma

A köröm elfeketedésének egyik leggyakoribb oka, amely hosszabb távok lefutásának, illetve nem megfelelően illeszkedő lábbeli viselésének következménye lehet. Ilyenkor enyhébb (kicsi, fájdalommentes, kékes-lilás körömelszíneződés), illetve súlyosabb (nagy, véraláfutásos, esetleg vérző körömelszíneződés) módon is jelentkezhet az elváltozás. Enyhébb esetben nincs szükség különösebb kezelésre (a köröm magától lenő), súlyosabb esetekben azonban a köröm részlegesen vagy akár teljes egészében leválhat. Ez fájdalmas lehet, és csak lassan nő vissza - érdemes megmutatni orvosnak, és a gyógyulási időszakban csökkenteni a terhelést.

Hematóma

Ha valami nehezet (például egy súlyzót) ejtünk a lábfejünkre, akkor a köröm alatti vérerek sérülése miatt vérömleny alakulhat ki a köröm felszíne alatt. Ez a fajta körömelváltozás szinte azonnal a sérülés után megjelenik, és természetesen fájdalommal jár. Ilyenkor érdemes lehet felkeresni az orvost, hogy egy apró tű beszúrásával elvezesse a felgyűlt vért a köröm alól a gyorsabb gyógyulás érdekében.

A köröm elfeketedését a túl szűk cipő is okozhatja

Gombás fertőzés

A gombás fertőzések a körömre átterjedve sárga, zöld, barna, lila és fekete elszíneződést is okozhatnak, és mellette valószínű, hogy kellemetlen lábszagot is tapasztalhatunk. A kezelés módja afertőzéssúlyosságától függ - az enyhébb esetek már valamilyen krémre vagy sprayre is jól reagálnak, súlyosabb esetben viszont gyógyszer szedésére vagy lézeres beavatkozásra lehet szükség.

8 jel, amellyel a köröm figyelmeztet a bajra Ha egy laikus ránéz a körmünkre, legfeljebb annyit állapít meg, hogy le kéne vágni vagy meg kellene tisztítani. De egy szakorvos azonnal sok mindent kiolvas belőle a rossz táplálkozástól a stresszen át a veseproblémákig. A részletekért kattintson!

Bőrrák

Ritka, de előfordulhat, hogy UV-sugárzás hatására a köröm alatt alakul ki melanóma - ez újabb ok arra, hogy mindig használjunk fényvédőt. Ha semmiféle sérülés nem érte a körmöt, és lábgombának sem látjuk jelét, akkor mutassuk meg a körmünket egy orvosnak, hogy kizárhassuk a bőrrákot.

Forrás: prevention.com