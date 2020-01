Mi a fagydaganat?

A fagydaganat, más néven pernio akár 0 Celsiusnál is kialakulhat, nem feltétlen szükségesek a mínuszok. Ilyenkor az átfagyott, hideg bőrt hirtelen meleg éri, és az apróbb vérerek, kapillárisok kitágulnak, sérülnek, így a vér a környező szövetekbe jut. Leginkább a lábujjak vagy ujjak érintettek, de az arcon, füleken is jelentkezhet az elváltozás. Hogyan védekezhetünk a fagydaganat ellen és hogyan kezelhetjük a már meglévő problémát?

A fagydaganat tünetei

A fagydaganat legjellemzőbb tünete az erőteljes, viszkető, égő érzés. Az érintett terület kipirosodik, feldagad, rendkívül fáj, emellett kiszáradhat, hámlásnak is indulhat.

Előfordul, hogy a probléma annyira súlyos, hogy a bőr felhólyagosodik, esetleg fekélyes sebek is megjelennek rajta.

Vannak olyan tényezők, amelyek növelik a kialakulását, ilyen a rossz vérkeringés, az alacsony testsúly, a nem megfelelő, vitaminszegény táplálkozás is. Gyakrabban kialakul, ha nem megfelelő cipőt hordunk, illetve más keringési problémával küzdünk.

A megfelelő öltözettel megelőzhetjük a fagydaganatok kialakulását!

Hogyan kezeljük?

A fagydaganat lassan gyógyul, akár több hétig is problémát okozhat. Fontos, hogy ez idő alatt tartsuk melegen az érintett testrészt, valamint ne vakarózzunk, akármennyire is kellemetlen a viszketés! Csak súlyos esetben ajánlott gyógyszert szedni, ilyenkor értágító hatású orvosságot írnak fel.

A kevésbé súlyos fagydaganatot remekül kezelhetjük házi praktikákkal is!

Próbáljuk ki a hagymát: antiszeptikus és gyulladáscsökkentő hatása csökkenti a fájdalmat és a duzzanatot. Tisztítsunk meg egy nagyobb hagymát, vágjuk fel, majd helyezzük az érintett területre. Hagyjuk hatni 15 percig, majd meleg vizes törölközővel töröljük át a bőrt.

A körömvirág is hatásos lehet: a benne lévő hatóanyagok gyorsítják a gyógyulást, csökkentik a fájdalmat. Ehhez kenjük be napi kétszer a fájdalmas bőrfelületet.

Előzzük meg a fagydaganatot!

Fontos, hogy a vérkeringés megfelelően működjön! Ehhez alkalmazhatunk masszázst, főként a végtagokat érdemes napi kétszer átgyúrni.

A megfelelő, kalciumban gazdag táplálkozás is segíthet a megelőzésben, ugyanis ez az ásványi anyag jót tesz a keringésnek és a bőrnek is. Emellett érdemes növelni a vitaminbevitelt is!

A meleg, megfelelő öltözék elengedhetetlen a fagydaganat megelőzésében! Sapka, sál, kesztyű nélkül ne induljunk hosszabb útra, viseljünk vastag zoknit, ha kell akár többet is! Fontos a megfelelő lábbeli kiválasztása is, ne húzzunk szűk, nedvességet áteresztő cipőt a nagy hidegben. Védjük a bőrünket is: ha hosszabb ideig kint tartózkodunk, kenjük be zsíros krémmel, a fülünket pedig mindig tartsuk melegen!