Pajzsmirigyzavarra utalhat az álmosság

A sötét téli hónapok során sokan fáradékonyabbak a szokásosnál, hiszen a napfény hiánya bizony erősen rányomja a bélyegét a hangulatunkra és a teljesítményünkre. Ez viszont legtöbbször csupán időszakos, és hullámokban tör rá az emberre. De ha már jó ideje kínozza az ólmos fáradtság, akkor érdemes pajzsmirigyzavarra is gyanakodni. Dr. Békési Gábor PhD, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy-specialistája a pajzsmirigy-alulműködésről beszélt.

A pajzsmirigy-alulműködés okai Apajzsmirigyalulműködése változatos, de minden esetben nagyon kellemetlen, akár veszélyes tüneteket produkálhat. A betegség ráadásul nem gyógyítható, még ha a kezelések hatására a páciens tünetmentessé is válhat.

Folytonos fáradtság az egyik vezető tünet

A pajzsmirigy-alulműködés igen gyakori betegségnek számít, mégis sokáig nem diagnosztizálják, mivel a tüneteket sokszor másnak tulajdonítják. A fáradtság, az álmosság és a rossz hangulat általában egy idő után elmúlik, ha viszont nem, akkor érdemes utánajárni, hogy mi is okozza. A krónikus fáradtság ugyanis mind a családi életre, mind a munkahelyi teljesítményre kihat, hiszen az ember ilyenkor ingerültebb, türelmetlenebb, figyelmetlenebb, és többet hibázik.

Az állandó fáradtság mögött gyakran pajzsmirigy-alulműködés áll

Dr. Békési Gábor PhD, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy specialistája szerint az említett panaszokat nemtől és kortól függetlenül igen gyakran pajzsmirigy-alulműködés okozza. Éppen ezért ha nem múlik az állandó álmosság, akkor laborvizsgálattal érdemes megbizonyosodni a TSH, T3, T4 és az ATPO szintjéről, melyekből megállapítható, hogy az illető pajzsmirigye elegendő hormont termel-e vagy sem.

Miért okoz fáradtságot a pajzsmirigy-alulműködés?

A pajzsmirigy által termelt hormonok a szervezet üzemanyagaként is funkcionálnak, hiszen lényeges szerepet töltenek be az anyagcsere-folyamatokban. Segítenek többek között a növekedésben, a szénhidrátok, zsírok és fehérjék lebontásában, valamint hozzájárulnak a normál szívfrekvenciához és vérnyomáshoz. Amennyiben túl kevés hormont képes a pajzsmirigy előállítani, úgy ezen folyamatok (is) zavart szenvednek, a szervezet működése lelassul. Csökken a pulzus, lassul az emésztés, alacsonyabbá válik a vérnyomás: összességében minden folyamat csökkent üzemmódra kapcsol. Ez magyarázza az állandó fáradtságot és álmosságot.

További tünetek, melyek pajzsmirigy-alulműködésre utalhatnak:

menstruációs zavarok

meddőség, vetélés

hajhullás

száraz bőr

megritkult szemöldök

sárga tenyerek

székrekedés

túlsúly

Megfelelő kezeléssel ismét erőre kaphat

Amennyiben a laborvizsgálat igazolta a pajzsmirigy-alulműködést, úgy az orvos gyógyszeres terápiát rendel el, melynek során pótolják a hiányzó hormonokat. Amennyiben normalizálódik a szintjük, úgy a tünetek fokozatosan csökkennek, majd elmúlnak. Ha megfelelő mennyiség esetén is fennállnak a panaszok, akkor meglehet, hogy más hormonális eltérés is fennáll a pajzsmirigyzavar mellett. Igen gyakori ugyanis, hogy inzulinrezisztencia, D-vitamin-hiány vagy mellékvesekéreg-elégtelenség is jelen van: ezeket szintén kezelni szükséges!