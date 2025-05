Kétszer annyi férfi halhat meg azért, mert megszakad a szíve

Az olyan traumatikus életesemények, mint egy váratlan haláleset, vagy egy súlyos betegség híre, komoly terhelésnek teszi ki a szervezetünket. Sokszor hallani, hogy valakinek "megszakadt a szíve" emiatt, vagyis komolyan belebetegedett, vagy akár bele is halt egy ilyen súlyos szorongást kiváltó hírbe. Sajnos ennek van valóságalapja, az úgynevezett megtört szív szindróma pedig súlyos veszélyt jelenthet ránk - olvasható az Iflscience cikkében.

Megtört szív szindróma: kiket érinthet?

Bár a megtört szív szindrómát (amit az orvosok takotsubo kardiomiopátiának is hívnak) alapvetően azon emberekre használják, akiknél az állapot érzelmi szorongás miatt alakul ki, sok esetben valamilyen fizikai stressz, például műtét vagy stroke is okozhatja. Több hatás együttesen válthat ki efféle súlyos állapotot, általában a stresszhormonok (például az adrenalin) nagy mennyisége károsítja a szívet, így olyan változások alakulnak ki a szívizomsejtekben vagy a koszorúerekben (akár mindkettőben), amelyek megakadályozzák a bal kamra hatékony összehúzódását. Ez pedig megnehezíti a szív megfelelő működését, és súlyos zavart eredményezhet.

Tényleg létezik olyan, hogy valakinek "megszakad a szíve" . Fotó: Getty Images

Azt gondolhatnánk, hogy az alapvetően empatikusabb női oldalon nagyobb gondot jelent, de ez nem teljesen igaz. A statisztikák alapján a nők tényleg gyakrabban esnek át megtört szív szindrómán, mint a férfiak. Az is ismert, hogy sok esetben az ebben az állapotban szenvedők gyorsan felépülnek. Ez azonban nem mindig van így. Jelenleg keveset tudunk az állapot teljes lefolyásáról és gyakoriságáról, ezért az Arizonai Egyetem kutatói közel 200 ezer amerikai felnőtt adatait elemezték, akiket 2016 és 2020 között takotsubo kardiomiopátiával kezeltek kórházban.

Az eredmények megerősítették a korábbi megállapításokat, amelyek arra utaltak, hogy a nőknél gyakrabban fordul elő ez a betegség, mint a férfiaknál. A kutatók azt látták, hogy az állapot előfordulása jelentősen megugrik a 46-60 éves korcsoportban a 31-45 évesekhez képest, az idősebb korcsoportban 2,6-3,25-szer gyakrabban alakul ki. Mindez több tényező együttes hatásának tudható be, beleértve a stressz szintjét, a hormonális változásokat, az alkoholfogyasztás változásait, a dohányzást, illetve néhány olyan betegséget (például vérnyomászavarok) amelyeket nem kezelnek megfelelően.

Ezen túlmenően az eredmények azt is kimutatták, hogy a férfiak kétszer nagyobb valószínűséggel halnak meg megtört szív szindrómában, mint a nők. Ennek a különbségnek az okai még nem teljesen ismertek, pedig korábbi kutatásokban is megfigyelték. Egyik ok a szakértők szerint az lehet, hogy míg a nőknél az állapotot elsősorban érzelmi megterhelés váltja ki, addig a férfiaknál nagyobb arányban fizikai stressz felelős érte.

