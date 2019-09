Jelek, hogy a gyomrunkkal komoly baj van

Gombóc a torokban

A nyelőcső gyulladását okozhatja fertőzés, irritáció, gyógyszerek, műtétek, vagy akár refluxbetegség is. A tünetei közé tartozik a nehéz, fájdalmas nyelés, a hányinger és hányás, a kellemetlen szájíz és a rossz szájszag is. Így jelzi a nyelőcső, ha baj van!

Ha nyelési nehézségeink támadnak, például evés közben, és az érzés egyre kellemetlenebbé válik, esetleg már az ivás is nehezünkre esik, mindenképpen forduljunk szakemberhez, mert emésztőrendszeri problémáink lehetnek. Ha köhögünk, gyakran csuklunk, vagy már néhány falat után is úgy érezzük, hogy tele vagyunk, azt is mindenképpen mondjuk el az orvosnak, mert a tünetek akár nyelőcsőrákot is jelezhetnek.

Bélgázzal kapcsolatos tünetek

A szelek távozása normális - talán furán hangzik, de egy ember átlagban két liter gáztól szabadul meg naponta. Ha azonban a gázok távozása hasi diszkomfortérzéssel, a székelési szokások megváltozásával vagy indokolatlan súlyvesztéssel jár, menjünk orvoshoz. Szintén aggodalomra adhat okot a szokatlanul kellemetlen, illetve erős szagú szellentés, mivel akár parazita jelenlétét is jelezheti az bélrendszerben.

Felfúvódás

A felfúvódás szintén gyakori, és okozhatja túlevés vagy bizonyos ételek fogyasztása, de ha több napig húzódik, és kellemetlenséget okoz, ráadásul esetleg erősfájdalomvagy véres széklet is társul mellé, az nem jelent jót. Utalhat laktózérzékenységre, de akár refluxra vagy cöliákiára is, így mindenképpen szakemberhez kell fordulni vele, hogy a pontos diagnózis után megfelelő kezelést kaphassunk.

Váratlan fogyás

Némi súlyvesztésnek a legtöbben még örülnek is, pedig sokszor valamilyen betegséget jelez - gyakran valami emésztőrendszerrel kapcsolatosat - lehet gond a gyomrunkkal, a vastagbelünkkel vagy akár a hasnyálmirigyünkkel is, de az ilyesmi jelezhet még hormonproblémákat, Crohn-betegséget vagy cöliákiát is.

Vér a székletben

Az ilyesmi sohasem normális - okozhatja aranyér, de például vastagbélrák is. Ha hirtelen jelentkezik, és több nap alatt sem múlik el, akkor irány az orvos, mert szinte biztos, hogy valami nincs rendben.

Vashiány

Krónikus fáradtság, fejfájás, sárguló bőr, hajhullás, töredezett körmök, gyengeség - ezek a tünetek vashiányra utalnak. A vashiányt pedig akár valamilyen emésztőrendszeri betegség, bélgyulladás, rák vagy angiodiszplázia is okozhatja.

Forrás: womenshealthmag.com