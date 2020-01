Hogy mulasszuk el a csuklást?

Az esetek nagy részében - ha a csuklás nem válik krónikussá - ez a jelenség nem jelez semmilyen egészségügyi problémát, a kiváltó okok között találhatjuk a szénsavas üdítők, alkoholos italok fogyasztását, a nagy mennyiségű étel elfogyasztását, a fűszeres ételeket, az izgatottságot, a dohányzást is.

Ha, az valamilyen idegrendszeri zavarra, anyagcserezavarra, gyógyszerérzékenységre utalhat, és mindenképpen orvosi kivizsgálást igényel. A csuklás általában rövid időn belül észrevétlenül elmúlik, de időnként kellemetlen és idegesítő lehet. Mit tehetünk ellene, milyen módszerek segíthetnek a csuklás elmulasztásában?szinte "sokkolja" a szervezetünket, ez pedig eltereli a figyelmünket, és így a csuklás is megszűnik. Egyszerűen igyunk meg egy pohár jeges vizet (esetleg keverjünk bele egy kiskanál mézet), gargarizáljunk jeges vízzel, vagy szopogassunk néhány másodpercig egy jégkockát.Nagy figyelmet igényel, és ezért hatásos lehet a csuklás ellen , haiszunk egy pohár vizet. Üljünk le, hajoljunk előre, és a fejünket is hajtsuk le. Igyunk egy pohár vizet úgy, hogy a pohár ellentétes oldaláról kortyolunk.

Az állandó csuklást megszüntethetjük házi praktikákkal is

Az egyik legismertebb módszer a csuklás ellen, haEnnek hatására megnő a szervezetünkben a széndioxid koncentrációja, ez pedig hozzájárulhat a rekeszizom ellazulásához is.Vegyünkés tartsuk vissza addig, ameddig csak tudjuk, majd lassan fújjuk ki. Ismételjük ezt meg legalább négy-öt alkalommal. Az is hasonlóan jó módszer lehet, ha egy papírzacskót teszünk az arcunk elé és ebbe lélegzünk. Legyünk azonban óvatosak ezzel a módszerrel, és csak akkor végezzük, ha valaki van a közelünkben. A szívbetegek inkább valamilyen másmilyen módon igyekezzenek megszabadulni a csuklástól.

is hatékony lehet, mert savanyú, intenzív íze olyan erős hatással van az idegekre, hogy ez megzavarhatja a csuklást kiváltó ingert. Keverjünk el egy evőkanál almaecetet vagy egy fél citrom kifacsart levét egy deci vízben, majd gyorsan igyuk meg. Egy másik módszer szerint egy gerezd citromot sózzunk meg, majd lassan szívogassuk ki a citrom levét.Egyéb olyan módszerek is hatásosak lehetnek a csuklás ellen, melyek "összezavarják" a légzési ritmusunkat, esetleg elterelik a figyelmünket. Ezek közé tartozik például a csókolózás vagy a hangos éneklés. de az is, ha alapsan megijesztenek valakit.