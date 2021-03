Bajok, amiket a mandulák okoznak

Mivel a mandulák a torkunk hátsó részében helyezkednek el, afféle első védvonalként szolgálnak a baktériumokkal, vírusokkal és egyéb kórokozókkal szemben, melyek a szájon keresztül jutnak a szervezetbe. Egyrészt csapdába ejtik a hívatlan "behatolókat", másrészt jeleznek az immunrendszernek, hogy kezdjen el antitesteket termelni.

Ha túlterhelődnek, akkor a mandulák is megfertőződhetnek, begyulladhatnak, vírus, baktérium vagy akár allergia következtében is, de emellett is lehetnek bizonyos betegségek, állapotok, melyekért a mandulák a felelősek.

A mandulagyulladás gyakran 3-4 nap alatt elmúlik, alázcsökken és a többi tünetek is általában mérséklődik egy héten belül. Előfordul azonban, hogy a gyógyulás jelei nem mutatkoznak, sőt a tünetek súlyosbodnak. Ilyenkor jelenhetnek meg a szövődmények.

Rossz lehelet

A rossz leheletet a rossz fogak és a gyomorproblémák mellett a mandulák, pontosabban a mandulakövek is okozhatják. A mandulakövek a garatmandulák felületén, illetve redőiben kialakuló, elmeszesedett baktériumok és egyéb "hordalékok". A nagyobb kövek nyelési nehézségeket, torokfájást, fülfájást okozhatnak, vagy éppen olyan hatást, mintha valami a torkunkba tapadt volna. Szintén jellegzetes tünete lehet a mandulaköveknek az állandó, igen kellemetlen rossz lehelet, melyen nem segít a fogmosás, rágógumizás sem.

A nagyobb méretű mandulakövek nyelési nehézségeket, fájdalmat okozhatnak

Fájdalmas nyelés

A nagyobb méretű mandulakövek, ahogy az előbbiekben is szó volt róla, nyelési nehézségeket, fájdalmat okozhatnak. A kellemetlen tüneteket enyhíthetjük langyos sós vizes öblögetéssel is (ez gyakran a követ is sikeresen kimossa), és ezt a módszert megelőzésre is használhatjuk. A hagymafélék antibakteriális és immunerősítő hatása régóta ismert, ezért rendszeres fogyasztásukkal sikeresen küzdhetünk azon mikrobák ellen, amelyek felhalmozódása a mandulakövességhez vezethet. Ha a kövek nagyok és igen zavaróak, orvosi beavatkozás során távolítják el őket.

Horkolás

A horkolást a mandulák megnagyobbodása is okozhatja, felnőtt- és gyermekkorban is. Ez nemcsak a kiadott hangok miatt kellemetlen, hanem azért is, mert alvási apnoé kialakulásához vezethet, melynek során oxigénhiányos állapot lép fel a szervezetben. Súlyosabb esetben akár a mandulák eltávolítására is szükség lehet.

Forrás: prevention.com