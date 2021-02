9 tünet, amit mindig vegyünk komolyan

Összegyűjtöttünk 9 olyan tünetet, amelyet minden esetben komolyan kell venni. Íme!

Mindannyian mondhattuk már azt egy apróbb fájdalomra jelentkezésekor, hogy most túl elfoglaltak vagyunk, nem érünk rá még ezzel is foglalkozni. Legtöbbször a kellemetlenségek el is tűnnek maguktól. De mi történik akkor, ha nem? Íme 9 olyan tünet, amellyel azonnal foglalkozni kell.

Abnormális hüvelyi vérzés vagy folyás A azonnal konzultáljunk a nőgyógyászunkkal.

Ezek a petefészekciszta tünetei A PCOS, vagyis a petefészek cisztásodása gyakori probléma a nők körében, melynek számos negatív egészségügyi vonzata van, ráadásul előfordulhat, hogy a párkapcsolatra sincs jó hatással. Tudjon meg többet, kattintson! Megmagyarázhatatlan súlycsökkenés A legtöbbször azért mutat kevesebbet a mérleg, mert állandóan edzőterembe járunk, és alig eszünk valamit. Ha nem mozgunk, és úgy is fogyunk, érdemes konzultálnunk az orvosunkkal. A vastagbélrák velejárója a megmagyarázhatatlan fogyás, ezt pedig tízévente minden 50 év feletti embernek érdemes lenne elvégeznie, kivéve, ha az orvos nem rendeli ezt másképpen. Az 50 év alattiak életében a pajzsmirigy-túlműködés vagy a

Vizelési kényszer Nem a legjobb dolog az éjszaka közepén felkelni és vécére menni, de legalább természetes. Ha azonban egy éjszaka alatt háromszor vagy többször is megtörténik, akkor már gond van. Valami nyomhatja például a hólyagunkat: de ne aggódjunk, vannak olyan jóindulatú méhmiómák is, amelyek hatására gyakrabban kell vécére járnunk. A cukorbetegség hatására is történhet velünk ilyen, a magas vércukor-szint miatt. A kimerültség is okozhatja mindezt, ha pedig többször járunk a vécére, könnyebben dehidratálódhatunk.

Haspuffadás Teljesen normális érzés sok zsíros étel után. Ám ha mindennap így érezzük magunkat, az bajt jelezhet. A háttérben megbúvó egyik ok lehet a petefészekrák (elég ritka, minden hetvenedik nőt érint), aminek az egyik leggyakoribb jelzője az alhasi felfúvódás, puffadás. A kellemetlenséget vagy a petefészek környékén lévő nagyobb tömeg vagy pedig az alhasban felgyűlő folyadék okozza, ez pedig fájdalommal sem jár: csak azt érezzük, hogy valahol kellemetlen és nem hajlandó megszűnni.

Folyamatos fáradtság Ez az a fáradtság, ami nem hajlandó eltűnni, függetlenül attól, hogy hány órát alszunk vagy mennyi kávét iszunk. Ezt az állapotot okozhatja méhrák vagy gyomorrák következtében fellépő vérszegénység, pajzsmirigy-alulműködés, depresszió vagy más hangulattal összefüggő problémák. Ha megalusszuk a napi kötelező 8 órát minden este és még így is alig tudjuk magunkat átküzdeni a napon, ideje orvoshoz menni. 

Feldagadt lábak Ha azt látjuk, hogy egyik lábunk látványosan feldagadt és nagyobb, mint a másik, azonnal menjünk orvoshoz. Ezt ugyanis okozhatja vérrög, és ha nem látják el a lehető leghamarabb, a vérrög eljuthat a tüdőnkig is és ott pedig végzetes is lehet. Ezen vérrögöket okozhatja hormontúltengés vagy fogamzásgátló is, de hasnyálmirigyrák vagy vastagbélrák következtében is megjelenhetnek a szervezetben.

Gyomorproblémák Senki sem szeret émelyegni vagy hányingerrel küszködni, de ezek nem is tartanak 1-2 napnál tovább. Ha viszont ennél több ideig kell vesződnünk a hasfájással, emésztési problémákkal vagy azzal, hogy folyamatosan azt érezzük, tele vagyunk, gond lehet a gyomrunkkal. Ha nem étvágymódosító vegyszerek tehetnek róla, akkor sajnos a petefészekrákra, vastagbélrákra vagy gyomorrákra is lehet gyanakodni.