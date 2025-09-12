Külső aranyér: mennyi idő alatt múlik el, és mit tehetsz a gyorsabb gyógyulásért?

Ha észrevettél egy csomót a végbélnyílásod körül, amely üléskor vagy székletürítéskor gyakran fáj vagy szúr, elképzelhető, hogy külső aranyérrel küzdesz. Ha a panaszaid tarósan fennállnak, a fájdalom gátol a mindennapi tevékenységeidben, vagy esetleg vérzést is tapasztasz, mindenképpen fordulj szakorvoshoz! Enyhébb esetben azonban otthoni kezeléssel is megpróbálkozhatsz – de azt javasoljuk, hogy ezt is előzze meg legalább egy háziorvosi vagy gyógyszertári konzultáció.

Sokan küzdenek külső aranyérrel, amely égő fájdalommal és viszketéssel jár. Fotó: Getty Images

Mennyi idő alatt gyógyul meg a külső aranyér?

A külső aranyér gyógyulási idejét több tényező is befolyásolja. A nagyobb méretű, gyulladt aranyeres csomók jellemzően lassabban gyógyulnak. Lassíthatja a regenerálódást továbbá a krónikus székrekedés – amely a folytonos erőlködés miatt nagy nyomást helyez az aranyérre –, valamint a rossz higiénia is.

Megfelelő tisztálkodás és a kifejezetten aranyér kezelésére kifejlesztett termékek használata esetén egy kisebb, nem gyulladt és nem véralvadékos külső aranyér akár már 2 nap alatt is sokat gyógyulhat, a komolyabb javuláshoz viszont jellemzően legalább 5-7 nap kell. Súlyosabb esetben a nagy fájdalom egy 3 napos kezelés után kezd fokozatosan csökkenni, a teljes gyógyulás pedig akár 2-3 hétig is eltarthat. Ha viszont az otthoni kezelés 7-10 nap elteltével sem enyhít a panaszokon, mielőbb fordulj orvoshoz!

Így kezelheted otthon a külső aranyeret

A Mayo Clinic ajánlása szerint a meleg ülőfürdő, a hűsítő borogatás, és a rendszeres, de kíméletes tisztálkodás sokat segíthet a duzzanat és fájdalom enyhítésében. Fürdés és székletürítés után is ügyelj arra, hogy ne dörzsöld erősen a végbéltájékot, valamint ne használj olyan szereket, amelyek – például illatanyag-tartalmuk miatt – tovább irritálhatják az érzékeny területet. Jó hatásúak a speciális kúpok és kenőcsök is – ezek a viszketést és az érzékenységet is hatékonyan enyhíthetik.

Mindezek mellett a rostban gazdag étrendre és a bőséges folyadékfogyasztásra is figyelni kell! Kerüld a hosszan tartó ülést, és mozogj rendszeresen!