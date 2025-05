A tinédzsereknél is kialakulhat az aranyér

Változóan, időszakosan erősen felhős időre számítunk hosszabb-rövidebb napos periódusokkal. Többfelé várható zápor, zivatar, melyekhez lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék is társulhat. Ismét országszerte megélénkül az északnyugati, nyugati szél, melyet olykor erős lökések kísérnek. Továbbá zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Az érkező front okozhat fejfájást, koncentrációs panaszokat, alvászavart is.