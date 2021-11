Már tesztelik az Alzheimer-kór elleni vakcinát

Mi okozhatja a demenciát?

"Amennyiben a humán klinikai kísérletek igazolják, hogy a vakcina biztonságos és hatásos, úgy egy nem toxikus kezelési módszert kínálhat az Alzheimer-kórral élő emberek számára, illetve már korán beadható azok számára, akik kockázati csoportba tartoznak a betegség szempontjából" - idézi a kórház közleménye Howard L. Weinert, az oltóanyaggal zajló kutatások vezetőjét, a BWH neurológiai betegségek kezelésére specializálódott Ann Romney központja társigazgatóját. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint ma mintegy 55 millió ember szenved demenciában a világon, az esetek 60-70 százalékában pedig mindezért az Alzheimer-kór tehető felelőssé. Az idegsejtek pusztulását előidéző kórkép egyik legfőbb jellemzője, hogy az agyban kórosan nagy mennyiségben felszaporodik egy fehérje, a béta-amiloid. A vakcináció célja, hogy az immunrendszert az e fehérjéből képződött lerakódások, plakkok felszámolására sarkallja, így lassítva a kórlefolyást, ezáltal ademenciasúlyosbodását.

Orron át beadható oltás hozhat előrelépést azAlzheimer-kórkezelésében.

Így működik az Alzheimer-kór elleni vakcina

A vakcinajelölt hatóanyaga a protollin, amely az immunrendszert stimulálja. A protollint baktériumokból kivont fehérjékból készítik, és úgynevezett adjuvánsként már hosszabb ideje alkalmazzák egyéb oltóanyagok összetevőjeként. Az Alzheimer-kór elleni, orron át beadható készítmény olyan formában tartalmazza a protollint, hogy az a nyaki nyirokcsomók fehérvérsejtjeit aktiválja. Az immunsejtek innen az agyba vándorolnak, ahol aztán megkezdik a béta-amiloid plakkok felszámolását. A protollin fejlesztését, gyártását és forgalmazását az egyaránt kínai székhelyú I-Mab Biopharma és Jiangsu Nhwa Pharmaceutical végzi.

"Húsz éven keresztül folyamatosan gyűltek az arra utaló tudományos bizonyítékok, hogy azimmunrendszerkulcsszerepet játszik a béta-amiloid eltakarításában. Ez a vakcina tehát az immunrendszer egy új ágát használja fel az Alzheimer-kór kezelésére" - magyarázta Tanuja Chitnis, a BWH neurológus professzora, a kezdődő klinikai kísérlet vezetője. "A területen zajló kutatások egy teljesen új megközelítés előtt tapossák ki az utat, amellyel potenciálisan nemcsak az Alzheimer-kórt, de egyéb neurodegeneratív betegségeket is kezelni lehet" - tette hozzá.

Először csak 16 betegen próbálják ki

A kísérletbe az első fázisban összesen 16 résztvevőt vonnak be a kutatók a kórház Ann Romney központja páciensei közül. Olyan 60 és 85 év közötti betegeket keresnek a kutatók, akik korai, de már tüneteket okozó Alzheimer-kórral küzdenek, ezzel együtt jó az általános egészségi állapotuk, valamint akik agyában PET-vizsgálattal igazolták az amiloid lerakódások jelenlétét. A tesztalanyoknak egy hét eltéréssel két dózis oltóanyagot adnak be orron át. Az első kísérleti fázis legfőbb célja, hogy feltárja, mennyire biztonságos és tolerálható a szervezet által a nazális vakcina. A kutatók több módszerrel mérni fogják ezen felül a protollin hatását is a résztvevők immunválaszára. "Az immunrendszer nagyon fontos szerepet tölt be az idegrendszeri betegségekben. Izgalmas, hogy 20 év munkáját követően végre tehetünk egy nagy lépést a klinikai alkalmazás felé, lefolytatva ezt a mérföldkőnek számító első emberi kísérletet" - fogalmazott Weiner.