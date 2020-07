Bajt jelez a gyakori torokköszörülés

Az utóbbi hetekben gyakrabban köszörüljük a torkunkat? Folyamatosan valami furcsa, kellemetlen ingert érzünk? Ha ezek a panaszok hosszabb ideje fennállnak, akkor felmerülhet a légúti allergia gyanúja. Dr. Moric Krisztina, a Budai Allergiaközpont orvosa a leggyakoribb kísérő tüneteket, valamint a kezelési módokat ismerteti.

Nem mindig megfázás okozza a tüneteket

Tavasztól őszig sokan küzdenek a pollenallergia következtében szénanáthás tünetekkel, pédául orrdugulással, orrfolyással, szemviszketéssel, könnyezéssel és tüsszögéssel. A tünetek kapcsán először a legtöbben arra gondolnak, hogy csak a változékony időjárás miatt megfáztak. A nátha azonban 7-10 nap alatt rendszerint elmúlik, így ha már valóban hosszabb ideje tüneteink vannak, forduljunk allergológushoz - tanácsolja a szakértő.

A gyakori köhögési inger miatt sokan összekeverik az allergiát a megfázással. Fotó: 123rf

Mi okozza a krákogást?

A gyakori köhögési inger az allergia egyik kevésbé ismert tünete, ám valójában nagyon gyakori. Különösen a még nem, vagy nem megfelelően kezelt szénanáthás betegeknél fordul elő. Légúti allergia esetén a szervezet az egyébként teljesen ártalmatlan anyagok, a pollenek ellen védekezik, és igyekszik mielőbb megszabadulni ezektől. Emiatt fokozódik az orrnyálkahártya által termelt váladék mennyisége is. A többlet a garat irányába csorog, ami így folyamatosan torokköszörülésre ingereli a beteget - magyarázza az allergológus.

Tüneti és tartós kezelés is létezik

Ha fül-orr-gégészeti vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a kellemetlen panasz valóban légúti allergia következménye, akkor tüneti kezeléssel - antihisztaminok szedésével és szteroid tartalmú orrspray használatával - lehet orvosolni. Allergiavizsgálattal pontosan meg lehet határozni, hogy melyik növény pollenje okozza a tüneteiket, majd az adott növény pollenszórásának ideje alatt kell alkalmaznunk az orvos által ajánlott készítményeket.

Létezik azonban egy tartósabb megoldás is a szénanáthás tünetek ellen. Az allergén specifikus immunterápiás kezelés során tablettát vagy cseppet kell szedni legalább 3 - bizonyos esetekben 5 - évig. Ennyi idő alatt a kezelés képes áthangolni azimmunrendszerműködését. Ez a módszer nemcsak a tünetet kezeli, hanem az allergia kiváltó okára is hat, tehát az immunrendszer túlműködését szünteti meg. Már a kezelés első évében is jelentősen csökkenti a tüneteket, a teljes terápia után pedig akár 10-12 évre is elfelejthetjük a szénanáthát.