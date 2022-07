A pollenszezon a gyerekeket sem kíméli

Dr. Somogyi Éva tüdőgyógyászt, a Budai Allergiaközpont orvosát arról kérdeztük, hogy milyen tünetek esetén ne halogassuk semmiképpen sem az orvosi kivizsgálást.

Asztmás tünetek kisgyermekkorban

5 éves kor alatti gyermekeknél légúti vírusfertőzés során gyakran jelentkeznek az asztmához hasonló tünetek. Ez az úgynevezett asztmás jellegű hörghurut. Ez fokozott orvosi gondozást, a gyermek tüneteinek rendszeres megfigyelését, követését igényli: nem szabad arra alapozni, hogy „majd kinövi”. A jellegzetes asztmás tünetek – izgatott köhögés, sípoló és nehezített légzés – sokszor jelentkeznek ebben az időszakban óvodás és még a kisiskolás kor környékén is. A tünetek fizikai aktivitás hatására is felléphetnek. Érdemes figyelnünk, hogy jelentkezett-e a gyermeknél köhögés vagy nehézlégzés futás, kerékpározás vagy ugrálás közben. Lelki, érzelmi megrázkódtatás, a külső levegő szennyezettsége, a dohányfüst, a hideg levegő és a párás-ködös időjárás is rohamot provokálhat.

Asztma és allergia gyermekkorban is jelentkezhet. fotó: Getty Images

Allergia vagy nátha?

Nemcsak az allergiások számának folyamatos emelkedése, de a betegség egyre fiatalabb korban történő megjelenése is jellemző napjainkban. Légúti allergia tüneteivel akár már 3-4 éves korban is találkozhatunk. A szezonális allergia jele lehet, ha a gyermek az év egy adott időszakában tüsszög, orrfolyás, orr- és szemviszketés, orrdugulás jelentkezik nála. Fontos, hogy a tüneteket ne keverjük össze a tavaszi időszakban gyakran jelentkező náthával, amelynek tünetei általában egy hét alatt elmúlnak, a pollenallergia azonban kezelés nélkül addig fog panaszokat okozni, amíg az allergén növény pollenje ott van a levegőben.

Ha a kettő együtt jár

Allergiás asztma esetén az asztmánál korábban felsoroltak mellett a pollenek is provokáló tényezők és rontják a beteg állapotát. Ilyen esetben a szénanáthát és az asztmát is kezelni kell. Dr. Somogyi Éva arra is felhívja a figyelmet, hogy asztma a nem megfelelően kezelt, nem diagnosztizált allergia szövődményeként is jelentkezhet, ezért is nagyon fontos felismerni a kezdeti tüneteket és orvoshoz fordulni.

A tünetek kivizsgálása

Amikor felmerül az asztma vagy allergia gyanúja, akkor különböző vizsgálatok segítségével – légzésfunkció, allergiavizsgálat, szükség esetén más betegség elkülönítése érdekében mellkas röntgen – felderíthetőek a panaszok hátterében álló okok. Az allergiavizsgálat 2 év alatti gyermekek esetében vagy pollenszezonban kortól függetlenül is vérvizsgálat útján, nem pedig alkaros bőrteszttel, Prick-teszttel történik. Az eredmények birtokában a kezelőorvos megállapítja a diagnózist és összeállítja a személyre szabott kezelési tervet.

Asztma és allergia kezelése gyermekkorban

„Asztma esetén a légutak gyulladását gátló inhalációs szteroidok hatékonyan enyhítik a tüneteket. Ezeket gyermekkorban is biztonsággal lehet alkalmazni, segítségükkel a kis betegeknél teljes tünetmentességet tudunk elérni” – magyarázta dr. Somogyi Éva. Allergia esetén az antihisztamin-tartalmú gyógyszerek és szteroid orrspray mellett érdemes megfontolni az allergén immunterápiát is, amely már gyermekkorban is végezhető. Segítségével a három-öt éves kezelést követően akár 10-12 éves tünetmentes időszakot lehet elérni, emellett kutatások igazolják azt is, hogy ma ez az egyetlen kezelési mód, amely képes megelőzni az allergia szövődményeként megjelenő asztma kialakulását is.