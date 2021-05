Így etessük a kölyökkutyát és kölyökmacskát

A kiegyensúlyozott táplálás nagyon fontos

Vannak olyan vitaminok, ásványi anyagok, amelyekből fontos, hogy ne csak kevesebbet ne kapjanak, de többet sem. A kalcium, amely fontos szerepet játszik a csontok növekedésében, túl nagy mértékű bevitel esetén a kiskutyáknál ortopéd betegségek kialakulását okozhatja. Különösen a nagy méretű kutyafajták egyedei érzékenyek erre.

Fontos néhány dologra odafigyelni a kisállatok etetésekor

A kiskutyákat nem szabadna felnőtt táppal etetni

Ennek oka, hogy érzékenyebbek a táplálkozási egyensúlyzavarokra, és az energiaszükségletük is más. Az sem mindegy, hogy egyes tápanyagokat, vitaminokat milyen arányban és mennyiségben tartalmaz az ételük, mivel ettől függ, hogy milyenek lesznek a csontjaik, a vérük, a szőrük vagy az általános egészségi állapotuk.

A fiatalabb állatokat gyakrabban kell etetni

A kiskutyáknak naponta háromszor kell enniük, a 6 hónapnál fiatalabb cicákat pedig még ennél is gyakrabban érdemes etetni: négy-hat alkalommal naponta. Emellett rendszeresen érdemes mérni a súlyukat, és azt, hogy izmaik milyen állapotban vannak, továbbá ügyelni szükséges a napi kalóriabevitelükre is. Fontos azzal is tisztában lenni, hogy a tápanyag- és a kalóriaszükséglet nem ugyanaz a különböző fajtáknál.

Tápláláskor figyeljünk az ösztöneikre!

Ha a természetes étkezési szokásokat, ösztönöket figyelembe vesszük, akkor ezzel növelhetjük az aktivitást, segíthetünk kordában tartani az állat súlyát, és erősíthetjük a köteléket a gazdi és a cica között. Mivel a cicák vadászó állatok, érdemes kifejezetten etetéshez kapcsolódó játékokat bevonni a táplálási folyamatba. A kutyáknál pedig jól működik az étellel jutalmazás.

