Zacher: gáz, hogy nincsenek hivatalos oltásadatok

"Gáz, hogy nincsenek hivatalos oltásadatok. Ha látnák a számadatot az emberek, és hogy mennyivel több esélyük lenne így a súlyos betegség elkerülésére, az növelhetné az oltási hajlandóságot" - nyilatkozta Zacher Gábor a Portfoliónak. Mint mondta, hivatalos tájékoztatás hiányában csak az egymás közötti információcserére tudnak hagyatkozni az orvosok, és a tapasztalatok alapján úgy vélik, nagyjából öt oltatlan kórházi betegre jut egy beoltott, míg az intenzív terápiára szorulók között csak minden hetedik-nyolcadik kapott már valamilyen koronavírus-vakcinát.

Beoltanak egy nőt a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Balázs Attila

Egyre több a kórházi ellátásra szoruló

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa szerint folyamatosan emelkedik a koronavírus-fertőzés miatt kórházban lévők száma. Ezt bizonyítja az is, hogy míg a múlt hétig minden koronavírusos beteget a megyei centrumkórházakba szállítottak a mentők, most már az enyhe vagy középsúlyos eseteket a helyi kórházakba viszik, és már a speciálisan elkülönített, úgynevezett COVID-osztályokon látják el őket. (A súlyos állapotban lévő fertőzötteket továbbra is a megyei kórházak intenzív részlegein kezelik.) Zacher Gábor elmondása szerint ráadásul a rutinszerű tesztelés miatt egyre többször derül ki, hogy koronavírus-fertőzött a beteg, akihez más okból - például lábtörés miatt - riasztották a mentőket.

Erősen romlik a hazai járványhelyzet.

A szakember szerint egyébként a COVID-19-es esetek döntő része az oltatlanok közül kerül ki, főleg a súlyos állapotban lévő betegek. "Most vittünk be egy oltástagadó beteget koronavírussal. A terápiát elfogadta, mert lélegeztetnünk kellett, de ellátás közben sem mondta azt, hogy érdemes lett volna beoltatnia magát" - mesélte két eset között Zacher Gábor.

Milyen lesz a negyedik hullám?

Azt, hogy Magyarországon hogyan alakul a koronavírus-járvány negyedik hulláma, nem merte megtippelni Zacher. Véleménye szerint mindenesetre jó lett volna, ha nem 3 millió oltatlannal vágunk bele az őszi-téli időszakba.

