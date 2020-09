A krízis újra előjöhet, és akkor még erősebb lesz Bár az egészségügyi dolgozók munkáját soha nem lehetett a könnyű, a kiszámítható vagy a nyugodt jelzővel illetni, a koronavírus-járvány megsokszorozta terheiket - nemcsak fizikai, hanem mentális értelemben is. Szakértővel beszélgettünk a pandémia egészségügyi dolgozókra gyakorolt lelki hatásáról. Részletek itt.

A kutatás során több mint 3200 orvos, ápoló és más kórházi dolgozó koronavírustesztjének eredményét elemezték. A teszteket április eleje és június közepe között végezték el vérmintán lefolytatott gyorsteszt segítségével. A szakemberek arra jutottak, hogy átlagosan 16 tesztből 1 lett pozitív, az érintettek 29 százaléka azonban úgy nyilatkozott, semmilyen koronavírus-fertőzésre utaló tünetet nem észlelt magán - olvasható a vizsgálatról beszámoló medicalxpress.com cikkében.

Kórházanként igen eltérő volt egyébként, hogy a dolgozók közül hányan fertőződtek meg: 0,8 és 31 százalék között mozgott az érintettek aránya. A tanulmány szerint szerint az, hogy egy intézmény munkatársai között mennyien kapták el a kórt, valószínűleg tükrözi, milyen súlyos az adott városban a vírushelyzet. Abban azonban biztosak a szakértők, hogy ahol megfelelő mennyiségű és minőségű védőfelszerelés - maszk, kesztyű stb. - állt a személyzet rendelkezésére, ott jóval kevesebben fertőződtek meg a SARS-CoV-2-vel.

Sok a tünetmentes fertőzött az egészségügyi dolgozók között. Fotó: Getty Images

"A vizsgálat azon résztvevőinél, akik a védőeszközök hiányáról számoltak be, jóval nagyobb arányban (9 százalék) voltak jelen az antitestek, mint azok esetében, akik számára a kórház tudott védőfelszerelést biztosítani (6 százalék)" - szögezték le a tanulmányban, amely a Vanderbilt Egyetem orvosi központjának egy munkatársa, dr. Wesley Self vezetésével készült el. A megkérdezett egészségügyi dolgozók 12 százaléka mondta egyébként azt, hogy a munkahelyén már megtapasztalta, hogy egyik vagy másik védőeszközből nincs elegendő.

Az egyik legfőbb kihívás

Dr. Robert Glatter, a New York-i Lenox Hill Kórház munkatársa is egyetértett azzal, hogy a védekezés, a megelőzés kulcsfontosságú. "A megfelelő felszerelés elengedhetetlen ahhoz, hogy csökkentsük az egészségügyi dolgozók veszélyeztetettségét, ők ugyanis fokozottan ki vannak téve a vírusnak" - hangsúlyozta, majd hozzátette: most, hogy a járvány újra felerősödött, ez az egyik legfőbb kihívás, amivel a kórházak és az orvosi központ dolgozóinak szembe kell nézniük.

Dr. Self csapata arra is felhívta a figyelmet, hogy a frontvonalban harcoló egészségügyi dolgozók gyakori tesztelése kiemelten lényeges a helyzet súlyosbodásának megakadályozása szempontjából. Sokan ugyanis nem sejtik, hogy megfertőződtek, így továbbadhatják a kórokozót. "Muszáj elkerülni, hogy a kórházakban vagy az intézményeken kívül az egészségügyi dolgozók váljanak a vírus tünetmentes terjesztőivé. Ennek érdekében költséget nem kímélve, folyamatosan kell tesztelni a munkatársakat" - így dr. Glatter.

