Pékségek százai zárhatnak be

Hamar el kell érnie a fogyasztókig az élelmiszeripar költségnövekedésének, ellenkező esetben az ellátás biztonsága is veszélybe kerülhet. A jelenlegi, rendkívüli helyzetben akár 400-500 pékség is bezárhat - írja az agrokép.

Az olcsóbb termékeket keresik majd a vásárlók

az áremelési kísérletekkel szemben az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok hagyományosan erősen ellenállnak, a beszállítók pedig csak hónapokon át tartó tárgyalások – a szakzsargonban „pingpong” – után tudják érvényesíteni költségeik emelkedését. Most azonban nem normál időszak van, itt most minden nap számít - mondta el az Agrárakadémia Fórumon Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) élelmiszeriparért felelős alelnöke.

A kenyér ára is sokat emelkedhet. Fotó: Getty Images

Éder szerint a magasabb árak miatt biztosan csökken és át is alakul a fogyasztás. Erre volt már példa az utóbbi évtizedekben, a prémiumtermékek fogyasztói köre fizetőképes maradhat, viszont „középről” az alsó kategóriába vándorolnak, és az olcsóbb termékeket keresik. A gyártók ehhez gyengébb minőségű termékeket kínálnak, és megjelennek a helyettesítő termékek, az imitátumok. Az import is nőhet, de ennek most a gyenge forintárfolyam gátat szab.

Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke szerint az országban működő körülbelül 900 pékségből – amelyek 15-20 ezer dolgozót foglalkoztatnak – 400-500 a következő időszakban bezárhat, vagy felvásárolják őket nagyobb piaci szereplők. Szerinte az iparági szereplők jövedelmezősége annyira lecsökkent, hogy stabilabb sütőipari vállalkozások is kénytelenek lesznek lehúzni a rolót.