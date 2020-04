Az albérletpiacot is elérte a koronavírus-járvány

A koronavírus-járvány már az albérletpiacot is elérte. A járvány hatására ugyanis a jelenlegi kínálat a júliusi-augusztusi főszezonhoz fogható. Ennek egyik oka az lehet, hogy a vészhelyzet miatt a turizmus gyakorlatilag leállt, ezért a rövid távra kiadott ingatlanokból egyre több kerül a piacra - véli Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Ráadásul míg korábban a rövid távra kiadott lakások léptek be a hotelek piacára, most ennek a fordítottja történik: a hotelek lépnek be a lakáspiacra. Ez ugyan nem fordul elő tömegesen, de több hotel és panzió elkezdte már közép és hosszú távú kiadásra hirdetni szobáit, hogy ezzel is mérsékelje a bevételkiesést.

A járvány hatására a jelenlegi kínálat a nyári főszezonhoz fogható.

Az árakra is hatott a járvány

A kínálat bővülése az árakra is hatást gyakorol. Budapesten a 100 ezer forint alatti havi bérleti díjjal kivehető lakások száma egy hónap alatt megtriplázódott, így az ingatlan.com kínálatában ezeknek a lakásoknak a száma meghaladta a 900-at. A szakember ugyanakkor megjegyezte, hogy a budapesti átlagos bérleti díj 160 ezer forint volt április elején, ami csak minimális, 5 ezer forintos csökkenést jelent. Balogh László azonban úgy vélte, a kínálat megugrása várhatóan még lejjebb szorítja majd az albérletárakat a koronavírus-járvány idejére.

Bár bizonytalanok a kilátások az albérletek piacán, az ingatlanhirdetési portál elemzése szerint a mostani árszintek - vagy akár még alacsonyabb bérleti díjak - kitarthatnak a nyári hónapokig, amikor sok bérleti szerződés évfordulója lesz. A bérlők pedig alkupozícióba kerülhetnek a kiadóval, vagy a kínálatból másik lakást választhatnak maguknak. "Ez a kigyűrűző hatás pedig akár a teljes albérletállomány bérleti díjait is jelentősen csökkentheti" - tette hozzá.

Sokan így is bajban vannak

Balogh László azonban azokra az albérlőkre is felhívta a figyelmet, akiknek a koronavírus okozta helyzet miatt bizonytalan lett vagy már meg is szűnt a munkája. Egy részüknek segítséget jelenthet a héten bejelentett kormányzati intézkedés, amely szerint ha rövidített munkaidőben tudnak tovább dolgozni a munkavállalók, akkor a fizetésük egy részét átvállalja az állam. Az érintett albérlőknek azt tanácsolja a szakértő, hogy fizetési nehézség esetén egyeztessenek a bérleti díjról a tulajdonossal.

