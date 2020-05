Megszólalt a bugyiban dolgozó COVID-ápoló

A helyi Tulskaya Pressa újság megszólaltatta a fiatal nővért, aki a tulai kórház COVID-részlegén dolgozik. A Daily Mail nevű brit lap pedig a nevét is kiderítette: Nadiának hívják, 23 éves és a rjazanyi orvosi egyetemen tanul.

Mint kiderült a lány kénytelen volt törölni közösségi oldalait a hirtelen jött hírnév miatt. Ám a botránynak köszönhető az is, hogy az ellene indult fegyelmi eljárást visszavonták a hatóságok. Több kollégája úgy nyilatkozott, hogy nem ő az egyetlen, aki csak fehérneműt visel a védőruha alatt. A kórház vezetője, Dr. Anna Saviscseva is ragaszkodott hozzá, hogy ne büntessék meg Nadiát. Putyin volt testőre is meglátogatta, és Alekszej Gyumin kormányzó pedig szintén személyes támogatásáról biztosította őt.

Nadia azt mondja, a kórház nem tud számukra megfelelő védőfelszerelést biztosítani. Fotó: Tulskaya Pressa

Munkahelyi öltözékét azzal indokolta, hogy elviselhetetlenül meleg van a védőöltözetben, amit egész nap kénytelen viselni, immáron két hónapja, hogy koronavírusos betegeket ápol. Saját, otthoni ruháját nem szerette volna viselni a fertőzésveszély miatt, a kórházban viszont hiány volt azokból az overalokból, amelyeket a járvány miatt a védőköpeny alatt hordaniuk kellene. "Higgyék el, nem meztelenkednénk, ha rendelkezésünkre állna a szükséges védőfelszerelés" - nyilatkozta.

A kórházban dolgozó többi orvos és ápoló egyébként elítélte azt a beteget, aki a felvételeket készítette és közzétette az ápolónőről. Mint mondták, az illető inkább hálával tartozik Nadiának, amiért gondozta őt, nem ezt érdemelte volna.