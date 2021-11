Mától nem dolgozhatnak oltatlanok a szomszédban

Romániában a pedagógusok COVID-19 elleni oltottsági szintjétől tették függővé, hogy a kéthetes kényszervakáció után hétfőtől visszatérhetnek-e a padokba a diákok, vagy online folytatják a tanévet. Így hétfőtől kizárólag azokban a tanintézetekben indulhatott újra a jelenléti oktatás, ahol a dolgozók legalább 60 százaléka be van oltva. A friss információk szerint végül csak az iskolák és óvodák 68 százalékában kezdődött újra a jelenléti oktatás hétfőn.

Ezek a megyék vezetik az oltottsági listát

Sorin Cimpeanu oktatásügyi miniszter a tanügyi alkalmazottak oltottságában élen járó megyék között elsősorban dél-romániai megyéket említett. Erdélyből csak Kolozs megye került be az első öt megye közé a tanárok átoltottsága szerinti rangsorban. A székelyföldi megyék inkább a sereghajtók között találhatóak. Kovászna megyében 84 tanintézetből csupán 15-ben kezdődött jelenléti oktatás, Hargita megye 140 tanintézetéből 65 fogadhatta hétfőn az iskolapadokba visszatérő diákokat, Maros megye 186 oktatási intézménye közül viszont csak 36-ban kényszerültek online oktatásra. A tanfelügyelőségek honlapján közölt adatok szerint Székelyföldön a román tannyelvű iskolák személyzetének az átoltottsága magasabb.

Romániában a hét végén egyébként tovább lassult a koronavírus terjedése. A hivatalos adatok szerint az elmúlt héten mintegy 32 százalékkal kevesebb új esetet jegyeztek, mint a korábbi héten. A halálesetek heti összesítése is a tetőzés jeleit mutatja. Az elmúlt héten két százalékkal kevesebb ember halt meg a járvány következtében, mint az azt megelőző héten.

Elindult az oltatlanok elleni hajsza

Ukrajnában megkezdték a koronavírus elleni védőoltás felvételére kötelezett, ám az oltást elutasító munkavállalók, köztük az állami tisztviselők és a tanárok munkaviszonyának felfüggesztését - közölte hétfőn Viktor Ljasko egészségügyi miniszter. Így azok alkalmazottak, akik a központi végrehajtó hatóságoknál és területi szerveiknél, a helyi államigazgatási szerveknél és azok részlegeinél, valamint az oktatási intézményekben dolgoznak, és november 8-áig még az első dózis védőoltást sem kapták meg, fizetés nélkül felfüggesztik állásukból mindaddig, amíg fel nem veszik az oltást. Nem függeszthetőek fel viszont azok az alkalmazottak, akik számára ellenjavallt az oltás, és erről orvosi igazolással rendelkeznek.

Szlovéniában szigorítottak

Újabb szigorításokat vezettek be hétfőtől Szlovéniában: tilos nyilvános összejövetelt - a többi között családi összejöveteleket és esküvőket - tartani, be kellett zárniuk az éjszakai szórakozóhelyeknek, és szigorítottak az európai digitális COVID-igazolványok alkalmazásán is. A vendéglátóhelyek már csak reggel öttől este tíz óráig tarthatnak nyitva, és csak ülővendéget szolgálhatnak ki. A védettségi igazolás a korábbi 15 év helyett, már 12 éves kortól kötelező, az élelmiszerboltokban pedig korlátozták az egyidőben benn tartózkodó vásárlók számát. A maszk viselésére vonatkozó szabályok is megváltoztak, így már csak az ötrétegű FFP2-es vagy a háromrétegű orvosi maszk az elfogadott.

A járvány kezdete óta a tudományos világ mindent megtesz azért, hogy tudatosítsa a lakosságban a maszkviselés fontosságát. Sokak szemében azonban a maszk nem a biztonságot, hanem a társadalmi megosztottságot jelképezi.