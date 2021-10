Már Amerikában is terjed a delta variáns új alváltozata

A Fehér Házban nemrégiben megtartott sajtótájékoztatón hivatalosan is közölték, amit már az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ is bejelentett: hogy mostantól a delta variáns új alváltozatára, az AY.4.2-re is oda kell figyelni, mert az Egyesült Államokban is okoz megbetegedéseket - írja a MedicalNewsToday. Amerikában továbbra is a delta a domináns változat: az összes koronavírusos megbetegedés több mint 99,7 százalékáért felelős.

A koronavírus újonnan felbukkanó változatai még sok meglepetést okozhatnak. Fotó: Getty Images

A CDC szerint egyelőre nincs rá bizonyíték, hogy az AY.4.2 befolyásolná a COVID-19 elleni vakcinák hatékonyságát, vagy rezisztens lenne a koronavírusos betegek kezelésénél használt gyógyszerekre. Az azonban, hogy az Egyesült Királyságban nyár óta rohamosan terjed ez az alváltozat, figyelmeztető jel: szakemberek szerint arra utalhat, hogy idővel ez lehet az eddigi legfertőzőbb variáns.

A járványügyi hatóságok külön kategóriákba sorolják a koronavírus-variánsokat attól függően, hogy melyik okozhat több fertőzést és súlyosabb megbetegedést, illetve áll ellen leginkább az immunitásnak. h i r d e t é s

Surranópályáról, csendben érkezett

Az AY.4.2-t - amelynek még nincs hivatalos neve és besorolása - a BBC szerint először idén júliusban azonosították az Egyesült Királyságban, és szeptember végén már a minták mintegy 6 százalékában mutatták ki, vagyis egyre több új fertőzésért felel. Eddig annyit lehet biztosan tudni róla, hogy a 222V és Y145H nevű tüskefehérje-mutációt hordozza.

A CNBC arról írt, hogy jelenleg az Egyesült Királyság az egyik ország, ahol kimutathatóan a legmagasabb az ezzel fertőzöttek aránya. De az Egyesült Államokon kívül Dániában és Izraelben is észleltek már AY.4.2-es esetet.

Az eddigi tapasztalatok nem sok jót ígérnek

Francois Balloux, a University College London Genetikai Intézetének igazgatója Twitteren osztotta meg aggodalmait. Véleménye szerint lehetséges, hogy ez az alváltozat sokkal fertőzőbb lesz, mint az elődje, jelenleg ugyanis "úgy tűnik, hogy az A.Y.4.2 önmagában is jobban terjed". Balloux viszont azt is hozzátette, hogy "még a vírus fertőzőképességének körülbelül tíz százalékos növekedése sem magyarázza azt az esetszámnövekedést", amit az Egyesült Királyságban tapasztalnak. Itt ugyanis július vége óta a regisztrált koronavírusos esetek száma összességében 85 százalékkal emelkedett.