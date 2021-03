Koronavírus: óriási a terhelés a mentőkön

Koronavírus: súlyos a helyzet ezekben a városokban - kattintson!

Kedden rekordot döntöttek a fővárosi mentők: 4369 riasztáshoz vonultak ki és 27 ezer koronavírustesztet végeztek el - írta meg közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. "A járvány miatt a mentők megemelt kapacitással dolgoznak, naponta csaknem száz plusz egység áll szolgálatba a rászorulók segítségére, így nem okozott fennakadást a hatalmas esetszám" - olvasható a posztban. Az életmentők tehát még ebben a rendkívüli helyzetben is helytállnak, ez azonban nem változtat a tényen, miszerint hatalmas terhelést kell most kiállniuk.

Naponta csaknem száz plusz egység áll szolgálatba. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

"Durván leterhelt dolgozókról van szó"

Egy nevét nem vállaló, vidéki mentődolgozó az RTL Klub Híradójának úgy nyilatkozott, durván leterhelt dolgozókról van szó, és nem tudja, hogy volt-e valaha ennyire rossz a hangulat az elmúlt 5 évben. Mint mondta, a koronavírus-járvány miatt egyre többször vezénylik fel őt és munkatársait Budapestre, és olyan megfeszített tempóban dolgoznak 15-20 órán át, hogy sokszor még egy néhány perces pihenés vagy ebédszünet sem fér bele.

Az is előfordul, hogy egy 24 órás szolgálat során csupán a 2-szer 20 perces kötelező pihenő idejére állnak meg - mesélte a nyugat-magyarországi dolgozó. A férfi véleménye szerint ráadásul további gondokat okozhat az, hogy az átvezényelt mentőautókat a többi megyei egységnek kell helyettesítenie, így egyes esetekben 20 kilométerre található a legközelebbi mentőautó.

"Ez egy szokatlan helyzet"

Az országos mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál arról beszélt friss videójában, hogy próbálják a szükségletekhez igazítani a kapacitásokat. Akár egyik pillanatról a másikra is át tudnak csoportosítani mentőcsapatokat, és erre most szükség is van - ismertette. "Ez a bajtársainknak nyilván egy szokatlan helyzet, ilyenkor a pihenőidő is minimális" - fogalmazott.

A szakember elmondta, bíznak abban, hogy a koronavírus-járvány harmadik hulláma hamarosan eléri a platófázist, és ezzel a rájuk nehezedő feladatok is csökkenhetnek. Addig is azt kérte a mentődolgozóktól, tartsanak ki és vigyázzanak magukra.

