Koronavírus: meghalt 14 magyar beteg

Az új esetekkel immár 38 837 főre emelkedett a hivatalosan regisztrált fertőzöttek száma a kórokozó hazai megjelenése óta - olvasható a legfrissebb kormányzati jelentésben. A vírus okozta COVID-19 nyomán 14 beteg életét vesztette, ezáltal a megbetegedés halálos áldozatainak száma 968 főre emelkedett. Mindeddig mintegy 11 ezren gyógyultak ki a fertőzésből, jelenleg 26 832 aktív fertőzöttet tartanak nyilván az országban. Kórházban ápolnak 1418 beteget, közülük 154-en lélegeztetőgépen vannak.

A járvány lassításához fontos a maszkviselés és a kellő fizikai távolságtartás. Fotó: Getty Images

Mint arra a jelentés emlékeztet, Magyarországon a járvány második hulláma zajlik, napról napra emelkedik a fertőzöttek száma. A járvány elleni védekezés részeként kötelező a maszkviselés nemcsak az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, hanem a mozikban, színházakban, bevásárló központok területén, egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. A vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket pedig 23 óra után be kell zárni.

Fontos, hogy a közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Lehetőleg tartsuk másoktól kellő távolságot, illetve gyakran és alaposan mossunk kezet. A külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt elrendelt hatósági házi karantént szigorúan be kell tartani. Ezen felül senki, akinek koronavírus-fertőzésre utaló tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az iskolákban és óvodákban kötelező a testhőmérséklet-mérés annak érdekében, hogy kiszűrjék a lázas gyermekeket és pedagógusokat, és ezzel is védjék az óvodák és iskolák zavartalan működését. Jelenleg 24 óvodában és 17 iskolában van érvényben rendkívüli szünet, 99 osztálynál és 3 teljes iskolánál pedig digitális munkarend a megbetegedések miatt.

