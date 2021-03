Koronavírus: leállhat a 2-es metró

Mutatjuk, a koronavírus-járvány magyarországi történetében melyek voltak a legsötétebb napok. Részletek!

"Az első és a második hullámban a közszolgáltatások nem voltak veszélyben, de ma ott tartunk, hogy annyira sok a beteg a BKV-nál, metróforgalom-irányításban, villamosvezetők, buszvezetőknél, hogy nem biztos, hogy holnap is fog már járni a metró" - jelentette ki az ATV A nap híre című műsorában Tüttő Kata, Budapest főpolgármester-helyettese. A politikus szerint annyira sok a koronavírusos beteg a 2-es metró vonalán dolgozók között, hogy ha még ketten megbetegszenek, elképzelhető, hogy le kell állítani a metrót.

Egy telephelyet már be kellett zárni

Elmondta, folyamatosan kérték, hogy a közszolgálatot biztosítókat is oltsák be, sőt, felajánlották ennek megszervezését is, de egyelőre ez nem történt meg. Tüttő szerint nemcsak a tömegközlekedés, de a hulladékszállítás és a takarítás is veszélyben van. A Fővárosi Közterület Fenntartó (FKF) egyik telephelyét már be kellett zárniuk a betegek miatt - árulta el a műsorban.

