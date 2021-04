Koronavírus: jó hírek jöttek az orosz vakcináról

COVID-oltás: ez a vakcina is okozhat vérrögöt - kattintson!

A Szputnyik V elnevezésű koronavírus-vakcinával már 10-11 millió embert oltottak be világszerte. Az oltóanyag a SARS-CoV-2 minden ismertté vált változatával, így a brit, a dél-afrikai és a brazil mutációval szemben is védelmet nyújt. A Gamaleja Intézet munkatársai ennek ellenére már két módszert is kidolgoztak a vakcina korszerűsítésére, ami szükség szerint lehetővé teszi annak módosítását a vírus jövőbeni változásaival szemben.

A brit, a dél-afrikai és a brazil mutációval szemben is véd az orosz vakcina.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Akár 3 évig is védhet

Az akadémikus állítása szerint a COVID-19 elleni védőoltás beadása után akár három évig is fennmaradhat a magas antitestszint, amihez hozzájárul a koronavírussal való állandó, az immunrendszert serkentő érintkezés. Az év végén vagy 2022 elején pedig már orrcsepp formájában is bevihető lesz a szervezetbe a a Szputnyik V, ami különösen a gyerekek esetében könnyítheti meg a vakcinációt.

A többi orosz vakcina is hatékonynak tűnik

A Csumakov Központ szerint az általuk kifejlesztett Covivac oltóanyag is véd az új típusú koronavírus ismert változatai ellen. De korábban a Vektor Központ is azt közölte saját, EpiVacCorona elnevezésű készítményéről, hogy immunitást biztosít a brit, a dél-afrikai és a brazil mutációval szemben is.

