Koronavírus: itt szigorítanak a polgármesterek

Az elmúlt napokban mindenkit az a kérdés foglalkoztatott, hogy meghosszabbítják-e vagy esetleg szigorítják az eredetileg április 11-ig érvényben lévő kijárási korlátozást. Orbán Viktor miniszterelnök végül tegnap délután jelentette be, hogy az határozatlan ideigérvényben marad, és hetente fogják felülbírálni, meddig van rá szükség.

Ezenkívül a húsvéti hétvége idejére rendkívüli felhatalmazást adott a polgármestereknek, hogy saját hatáskörben eldönthessék, milyen egyéb szigorításokat, korlátozásokat szeretnének bevezetni saját településükön. A Magyar Közlönyben csütörtök éjjel jelent meg a rendelet, amelyben még az is szerepelt, hogy a kijárási korlátozás ideje alatt az önkormányzatok határozhatják meg a piacok nyitvatartási rendjét, továbbá azt is, hogy a 65 év felettiek mikor vásárolhatnak ott.

Ennyien halnának meg korlátozások nélkül Mivel gyógyszer és vakcina továbbra sem létezik az új koronavírus ellen, és sajnos a közeljövőben sem is várható, a legjobb védekezési módszer a social distancing, vagyis a társaságtól való tartózkodás. Kutatók egy csoportja ki is számolta, mennyit jelent, ha otthon maradunk. Részletek itt.

Tegnap este óta a következő szigorításokat jelentették be a polgármesterek (listánkat folyamatosan frissítjük):

Lezárják a Margitszigetet

Budapesten a Margitszigeten kívül az Óbudai-szigetet és a Római-partot zárják le minden nap reggel 8 és este 10 óra között péntektől hétfőig a koronavírus-járvány miatt. Karácsony Gergely közölte, arra kérte Terdik Tamást, Budapest rendőrfőkapitányát, hogy a rendőrség szerezzen érvényt a lezárásokról szóló döntésnek. Utasította Handl Tamást, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetőjét, hogy munkatársaival mindenben legyen a rendőrség segítségére.

Az érintett napokon a 26-os busz nem közlekedik, valamint a 4-es és 6-os villamos nem áll meg a Margitszigetnél. "Tisztában vagyok vele, hogy a döntés a kikapcsolódni vágyó budapestiek körében népszerűtlen lehet, sokaknak okoz kényelmetlenséget. A járvány terjedésének megfékezése azonban most nehéz döntéseket tesz szükségessé. Kérem a budapestieket, maradjanak otthon az ünnepek alatt is. Azzal tesszük a legtöbbet a szeretteinkért, ha nem látogatjuk meg őket. Tudom, nehéz, de ha betartjuk a korlátozó intézkedéseket, akkor túl leszünk ezen is" - fogalmazott közleményében a főpolgármester.

Április 10-én kora reggel rendőrök zárták le a Margitsziget bejáratait. Fotó: MTI

Normafa is bezárkózott

"Annak érdekében, hogy a Normafa mint közkedvelt találkozási pont, a járványhelyzetben ne legyen fokozott kockázatot jelentő veszélyforrás, a területhez tartozó valamennyi parkolót 2020. április 10-től lezárjuk. A Normafa park körüli közterületeken, illetve az erdőben szabálytalanul parkolókkal szemben pedig szigorúan eljárunk" - áll Hegyvidék önkormányzatának közleményében. A játszóterek, vendéglátóhelyek, a Libegő és az Erzsébet-kilátó már korábban bezártak.

Szegeden és Győrben zárva tartanak a boltok

Botka László, Szeged polgármestere az elsők között jelentett be szigorításokat. A patikák, élelmiszer- és dohányboltokon kívül más üzlet nem nyithat ki a négynapos hétvégén. "A szegedi polgárokat arra kérem, hogy kizárólag létfontosságú ügyben hagyják el az otthonukat! Felkérem a rendőrséget és a polgárőrséget, hogy segítsenek a szabályok betartásában, és figyelmeztessék a lakosokat!" - fogalmazott Facebook-posztjában.

Győrben hasonló intézkedést hozott a polgármester, Dézsi Csaba András. Annyi kitétellel, hogy ott az illatszert, háztartási tisztítószert, vegyiárut árusító boltok is nyitva tarthatnak. Ezenkívül számos közterületet, például a folyóparti sétányokat is lezárják.

Székesfehérváron este nem mehetnek ki a fiatalok

A város polgármestere, dr. Cser-Palkovics András szombat 14 órától többfajta korlátozást rendelt el. Közterületen hétfőig kötelező a védőmaszk viselete, egymástól pedig 10 méteres távolságot kell tartani. Bezár a boltok nagy része, a 18 év alatti fiatalok pedig este 20 óra és reggel 6 óra között - egészségügyi vészhelyzetet leszámítva - nem tartózkodhatnak közterületen. A további intézkedéseket ide kattintva olvashatja el.

Sok helyen nem lehet parkolni

Miskolc környékén a következő parkolókat zárta le a polgármester: Lillafüred turisztikai parkolói, Diósgyőri vár környéke, Tapolca turisztikai parkolói, Avasi kilátó és környéke, Felső-Hámor turisztikailag frekventált részei, Majális park, Szent István téri nagy parkoló, Népkerti nagy parkoló, Kemény Dénes uszoda környéke, Ifi pálya környéke.

Gyöngyös polgármestere 8 mátrai parkoló lezárását rendelte el. A Kékestetőnél sem lehet megállni autóval.

Tatabányán is lezárják a turistacélpontok körüli parkolókat, parkokat, emellett pedig a Konzum piac sem nyit ki a hétvégén. Tatán az Öreg-tó környékét zárták le.

Hasonló szigorításokat rendeltek el a Dunakanyarban található települések is. Szentendre, Zebegény, Kismaros és Visegrád is bezárkózik a húsvét idejére.

Pannonhalmán húsvét idejére a főapátság összes parkolóját lezárták.

Pécsen hétfő éjjelig lezárták a megyeszékhely forgalmas közparkjait, szabadidőparkjait, a mecseki parkerdő teljes területét, valamint a város azon közterületeit és parkolóit, amelyeket hagyományosan sok kiránduló keres fel. A város két legnagyobb bevásárlóközpontjában a patikákon, drogériákon és élelmiszerboltokon kívül nem tarthatnak nyitva üzletek.

Orfű belterületén péntektől hétfő éjjelig nem működnek a Pécsi-tó környékén lévő parkolók. A tó körül csak orfűi lakosok, érvényes horgász engedéllyel rendelkezők, valamint orfűi üdülőtulajdonosok tartózkodhatnak.

Hosszúhetény polgármestere elrendelte a települése környékén lévő erdei utak lezárását péntek reggeltől hétfő éjjelig. A Hosszúhetényt Püspökszentlászlóval és Kisújbányával összekötő utakon csak a helyi lakosok és az utak menti telkek tulajdonosai közlekedhetnek.

A baranyai Óbányára és Mecseknádasdra hétfő éjfélig csak a településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, ingatlantulajdonnal rendelkezők, valamint igazoltan munkavégzés vagy rokonlátogatás céljából érkezők léphetnek be.

Pécsváradon már korábban lezárták a nem helyi lakosok elől a kedvelt üdülő- és kirándulóhelynek számító Dombay-tó közvetlen körzetét.

Nyíregyházán Kovács Ferenc polgármester elrendelte a turistaforgalomban és a hosszú hétvégéken gyakran használt parkolók átmeneti lezárását. Sóstógyógyfürdőn és a Bujtoson nem használhatók a kerékpártárolók és a tűzrakóhelyek sem.

Zalaegerszegen péntektől lezárták a város kedvelt erdei és tóparti kirándulóhelyeinek parkolóit.

Kesztölc és Piliscsév polgármestere megtiltotta a kék túra útvonalának helyi szakaszán a túrázást, Kesztölcre csak az ott állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkezők és életvitelszerűen ott élők mehetnek be.

Nagykovácsiba nem hajthatnak be más települések lakói, az idegen autósokat visszafordítják.

Salgótarjánban szigorítják az ellenőrzéseket, beleértve a turisták városkörnyéki úticéljait.

Pásztón péntek délutántól kedd reggelig lezárják a mátrakeresztesi Fakanál csárda melletti parkolót.

Balassagyarmaton kiemelten ellenőrzik a Nyírjes és az Ipolypart környékét, és ha megnő az autóforgalom, hétfő estig lezárják a parkolókat.

Korlátozások a Balaton környékén

A Balatoni települések vezetői is sorra jelentik be a korlátozásokat. Elsőként Balatonfüred és Balatonalmádi polgármestere közölte, hogy nem lehet használni a nagy parkolókat, továbbá a turisták által látogatott helyeket is lezárják.

Veszprémben hétfő éjfélig kizárólag az élelmiszerüzletek, drogériák, gyógyszertárak, vegyi árut, tisztítószert árusító üzletek, a vásárcsarnok és az üzemanyag-töltőállomások lehetnek nyitva. A népszerű kirándulóhelyeken - Gulya-domb, Séd-völgy, Benedek-hegy és a parkerdő -, a játszótereken és a kültéri sporteszközöknél megtiltották a tartózkodást, a város sétálóutcáján és több más közterületen csak áthaladni lehet.

Hévíz polgármestere, Papp Gábor közleményben arra szólított fel mindenkit, hogy "most senki ne jöjjön Hévízre!". Kifejtette: az üzletek zárva vannak, a gyógytó nem fogad vendégeket - és a meleg vizű kifolyójában is tilos a fürdés -, a tó körüli sétányt már napokkal ezelőtt lezárták, és ha szükséges, a parkolókat is le fogják.

A háztartási balesetek, a fog és fülfájás, epegörcs és hasonló fájdalmak soha nem jönnek jókor, de a mostani helyzetben még nagyobb gondot okozhatnak. Mit lehet tenni, ha mégis megtörténik? Ennek járt utána az nlc.hu.