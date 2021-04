Koronavírus: ilyen szabályokat kell betartani az iskolákban

A koronavírus-járvány miatt továbbra is az az egyik legfontosabb szabály, hogy kizárólag teljesen egészséges gyermekeket szabad közösségbe engedni. A pedagógusoknak pedig ügyelniük kell a sűrű szellőztetésre, a szabadtéri játék biztosítására, valamint a gyermekek gyakori és alapos kézmosására. A fenntartóknak emellett gondoskodniuk kell a rendszeres fertőtlenítésről - ismertette a legfontosabb óvintézkedéseket Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Marad a reggeli hőmérőzés. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ennyi tanárt oltottak be eddig

A szakember arról is beszélt, hogy az elmúlt 3 hétvégén bonyolították le a pedagógusok kampányoltását, amelyre összesen 210 ezren kaptak meghívást. A részvételi arány mintegy 75 százalékos volt, így a 3 kör alatt 153 ezren kapták meg az új típusú koronavírus elleni oltást. Emellett nagyjából 34 ezer tanárt és nevelőt már korábban immunizáltak - koruk vagy alapbetegségük miatt. Az intézményekbe való belépés előtt egyébként továbbra is megmérik a dolgozók és a gyermekek testhőmérsékletét, a szülők pedig még mindig nem mehetnek be az épületekbe.

Többféle vakcinát kapunk a héten

Újabb 68400 adag Moderna-vakcina érkezett Magyarországra, holnap pedig több mint 248 ezer dózist várunk a Pfizertől - ismertette Müller Cecília. Hozzátette, hogy orosz és kínai koronavírus-oltóanyagot is kapunk a hét folyamán. A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy az elmúlt hétvége során 1911 ember ellen intézkedtek a rendőrök a maszkviselési szabályok megszegése miatt, valamint lelepleztek egy engedély nélkül működő kalandparkot és egy sörözőt is. Ezekről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

