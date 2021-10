Koronavírus: ezt ajánlja a BKK

Koronavírus: a konteók kevésbé ismert veszélye.

A fővárosi operatív törzs döntése nyomán Karácsony Gergely főpolgármester és a BKK arra kéri a fővárosban utazókat, hogy továbbra is használják a közösségi közlekedést, de a járatokon, valamint a megállókban viseljenek szájat és orrot egyaránt eltakaró maszkot - olvasható a közleményben. Mint azt a BKK hangsúlyozta: a koronavírus-járvány negyedik hullámában romlanak a járványügyi adatok, és ugyan örömteli, hogy a fővárosban is magas az átoltottság, de ahhoz, hogy "ne csak saját magunk, de mások egészségét is megőrizhessük - ahogy az európai országokban az elmúlt időszakban életbe lépett szigorítások is mutatják -, ez még nem elég".

A járműveken kisebb eséllyel fertőződünk meg

A közleményben arról is írtak, hogy az elmúlt hónapokban egyre többen ismerték fel, a közösségi közlekedés biztonságos, ezért sokan választják ismét a BKK járatait - az ajánlott maszkviselés pedig csak még biztonságosabbá teszi az utazást. Hozzátették: a BKK járatai a járvány idején is biztonságos választásnak bizonyulnak a mindennapi utazáshoz, mivel a rendszeresen fertőtlenített járműveken jóval alacsonyabb a megbetegedés kockázata, mint azokban a közösségi terekben, ahol az emberek hosszabb időt töltenek el.

"Az utazás során rövid időt töltünk el zárt térben, ráadásul a közösségi közlekedést használók jellemzően az átlagosnál is jobban figyelnek a higiéniai előírások betartására, a megelőzésre. Ennek is köszönhető, hogy az elmúlt hónapokban egyre többen térnek vissza a közösségi közlekedéshez: a két évvel ezelőtti, azaz a járvány előtti időszakhoz viszonyítva nemrég már 85 százalék fölé nőtt a jegy- és bérletvásárlások értéke. A járvány időszaka óta ez rekordszámnak tekinthető" - számolt be róla a BKK.

