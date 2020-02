Koronavírus: elhagyták az utasok a karanténhajót

Az üdülőhajón tartózkodó fertőzöttek száma kedden elérte az 542-t, de az egészséges utasok hivatalosan is elhagyhatják a hajót, amely február 5-e óta vesztegel Jokohama kikötőjében. A fertőzöttek nagyrészt idős emberek, az utasok mintegy fele japán állampolgár. "Japán mindent megtett a Diamond Princessen lévők egészségének a védelméért" - közölte Szuga Josihide japán kormányszóvivő. A japán egészségügyi miniszter, Kató Kaconobu szintén kiemelte parlamenti felszólalásában, hogy országa mindent megtett azért, hogy a karantén hatékony legyen, beleértve a fertőzöttek kórházba szállítását is. Azonban több szakértő is úgy véli, hogy az elkülönítés nem volt elég szigorú. "A hajó afertőzésforrásává vált" - jelentette ki Nathalie MacDermott, a King's College londoni kutatóegyetem járványügyi szakértője.

Busszal szállítják el a hajóról elengedett utasokat. Fotó: Getty Images

A személyzet még karanténban marad

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, a japán hatóságok döntése alapján a hajó személyzetét további két hétig tartják majd karantén alatt, miután az utolsó utas is partra szállt. A hajón három magyar is dolgozik, így mivel ők a személyzet tagjai, még 14 nap karantén vár rájuk is - közölte a napokban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A magyarok egyébként továbbra is tünetmentesek. A minisztérium kapcsolatban marad velük, és ezután is mindenben segíti őket - tette hozzá a miniszter.

Már arról is írtunk, hogy egy másik brit-amerikai üdülőhajó, a Westerdam múlt pénteken kötött ki Kambodzsában. A fedélzeten tartózkodók közül csaknem nyolcszázan még mindig ott várakoznak, miután az egyik elengedett utas utólag fertőzöttnek bizonyult. A nő először elhagyta a hajót, és 145 másik utassal együtt Malajziába repült, ott azonban már megjelentek nála a kór tünetei. Azonnal kórházba szállították és elkülönítették, az állapota jelenleg stabil. A 781 utas egy része pedig egy fővárosi hotelben várja az orvosi vizsgálat eredményeit, eddig semmiféle tünetük nem volt. A Kambodzsában kikötő hajón három magyar is utazott, közülük ketten már szombaton hazatértek Magyarországra. A két állampolgár karanténba került és folyamatos megfigyelés alatt tartják őket.

Pánik Koreában

A dél-koreai betegségmegelőző központ (KCDC) szerdán 15 új megbetegedést jelentett. Az országban így már 1038 embert tartanak karanténban az új koronavírus miatt. A fertőzöttek közül néhányan nem jártak külföldön az elmúlt időszakban, és nem kerültek kapcsolatba más fertőzöttekkel. A dél-koreai közegészségügyi hivatal ezzel kapcsolatban beismerte, egyelőre nem tudják, ezek az emberek hogyan fertőződtek meg. Egyelőre nincs jele annak, hogy a járvány ezt az országot is elérte volna - mosta Mike Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti programjának ügyvezető igazgatója. A szervezet további laboratóriumi felszereléseket küld Phenjanba a tesztek megkönnyítésére. A dél-koreai egészségügyi és népjóléti miniszter, Bak Nüng Hu pedig úgy véli, hogy az átmeneti enyhülés után a járvány újra tetőzni fog.

Az észak-koreai állami médiában már utaltak rá, hogy találtak fertőzötteket az országban, és a hírt néhány dél-koreai sajtóorgánum is megismételte, ám egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés. A megelőzés céljából Phenjan február elején 30 ezer egészségügyi dolgozót mozgósított. Szakértők szerint a vírusnak súlyos következményei lehetnek Észak-Koreában a hiányos egészségügyi infrastruktúra miatt. Nemzetközi segélyszervezetek az Észak-Korea ellen bevezetett kereskedelmi szankciók alóli mentességet kértek annak érdekében, hogy hatékonyabban segíthessék a vírus elleni küzdelmet.

A koronavírus-járvány már december közepe óta tombol Kínában. A legfrissebb adatok szerint az új várus eddig mintegy 74 ezer embert fertőzött meg és több mint 2 ezer életet követelt országszerte. A szárazföldi Kínán kívül hatan haltak meg a betegségben.