Karanténba kerülnek a hazatért magyarok

Ahogy már a HáziPatika.com is megírta, pénteken partra szálhattak a Westerdam utasai Kambodzsában. A turistahajó utasai ezt megelőzően két hetet töltöttek a hajó fedélzetén, és öt ország utasította el őket az új koronavírus-járványtól (COVID-19) tartva. A Westerdam végül Kampongszom kikötőjébe futott be csütörtökön. A hajó a parttól távolabb horgonyzott le, és kambodzsai szakemberek mintát vettek azoktól, akik bármilyen tünetet mutattak. A hajó 1455 utasa és a 802 fős személyzet közül senkinél sem mutatták ki a vírust, ezért engedélyt adtak a fedélzeten lévőknek a kiszállásra.

Kambodzsában szállhattak partra a Westerdam utasai. Fotó: Getty Images

Karanténba kerülnek a magyarok

A Kambodzsában kikötő hajón három magyar is utazott, közülük ketten már szombaton hazatértek Magyarországra. A magyar pár repülővel érkezett Budapestre. A népegészségügyi központ közlése szerint a két állampolgár karanténba kerül, a hajó egyik utasánál - egy 83 éves amerikai állampolgárnál - ugyanis időközben koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak. Afertőzésterjedési módjából adódóan pedig nem zárható ki, hogy a magyarok épp a betegség lappangási szakaszában vannak. A magyar lakosság lehető legmagasabb szintű járványügyi biztonsága érdekében tehát folyamatos orvosi megfigyelés alatt tartják a két hazatért magyart.

Amerikában is többen karanténba kerültek

Korábbi cikkünkben egy másik hajóról, a Diamond Princessről is olvashattak már. A Hongkongból érkezett üdülőhajót Tokiótól délre, a jokohamai kikötő közelében horgonyozták le két héttel ezelőtt, miután kiderült, hogy az egyik utas megfertőződött az új koronavírussal. A japán hatóságok kéthetes karantént rendeltek el az üdülőhajón. Az idősebb utasokat már csütörtökön elkezdték evakuálni, hogy kórházba vihessék őket, a napokban pedig az amerikai utasokat is hazaszállították az Egyesült Államokba.

A több mint 300 amerikai állampolgárt hazaszállító két repülőgép közül az egyik Kaliforniában szállt le vasárnap, a másik pedig hétfőn érkezett meg Texasba. Mindkét államban katonai támaszpontokra vitték az utasokat, és a koronavírusos megbetegedéssel fenyegetettek megfigyelésére kialakított speciális részlegeken tartják őket megfigyelés alatt. A Tokióból hazaérkezett utasoknak két hetet kell karanténban tölteniük. 14 turistánál azonban az előzetes vizsgálatok már kimutatták a fertőzöttséget, őket azonnal kórházba szállították. Nagyjából negyven amerikai beteget pedig japán kórházban ápolnak. Egy tucatnyi amerikai azonban nem volt hajlandó elhagyni a hajót - annak ellenére, hogy az amerikai kormányzat kifejezetten erre a célra bérelt chartergépeket küldött az utasokért.

A japán hatóságok döntése alapján egyébként a hajó személyzetét további két hétig tartják majd karantén alatt, miután az utolsó utas is partra szállt. A hajón három magyar is dolgozik, ők továbbra is tünetmentesek. Ám mivel ők is a személyzet tagjai, még 14 nap karantén vár rájuk.