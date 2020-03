Koronavírus: egyre több országban terjed

Szíriában a hivatalos adatok szerint eddig kilencen kapták el az új koronavírust, de egészségügyi források szerint a valós szám ennél jóval magasabb. A damaszkuszi egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint egy nőt mentővel kellett kórházba vinni, de már nem sikerült megmenteni az életét. Kiderült, hogy koronavírus-fertőzött volt, így ő a járvány első szíriai áldozata. Az országban egyébként éjszakai kijárási tilalom van érvényben a járvány miatt, és a tartományok közötti utazást is leállították. Bezártak az iskolák, és nincs tömegközlekedés sem.

Már a járvány ellen is harcolni kell

A szíriai egészségügyi dolgozók szerint az ország egészségügyi rendszere kivérzett a 9 éve tartó polgárháború miatt, ráadásul alig van a vírus kimutatására és kezelésére alkalmas berendezésük. A szintén polgárháború sújtotta Líbiában is terjed a kór, itt egyelőre 8 fertőzöttről tudni. A nemzetközi közösség a harcok beszüntetésére szólított fel, hogy az egészségügyi rendszer felkészülhessen a járvány kezelésére. Az országban egyébként Moammer Kadhafi diktátor 2011-es meggyilkolása óta káosz uralkodik. Az országot jelenleg a nemzetközileg elismert nemzeti egységkormány irányítja.

Szájmaszkot viselő utasok egy ausztrál repülőtéren.

Fotó: Getty Images

Szigorú korlátozások

Egyiptomban több kórházat bezártak, fertőtlenítésre hivatkozva. A 100 milliós országban hivatalosan 607 koronavírusos beteget és 40 álozatot regisztráltak. A járvány lassítása érdekében több települést 2 hetes karantén alá vontak. Az országban március 25-e óta szintén éjszakai kijárási tilalom van érvényben, amelynek megsértői akár börtönbe is kerülhetnek.

Törökországban már több mint 9 ezer fertőzöttről és 131 áldozatról tudnak. Ankara területi bontásban nem közöl adatokat, de azt elárulták, hogy a koronavírus-járvány már az ország minden részét elérte. A kór terjedésének megfékezése érdekében a kormány számos szigorú korlátozást léptetett érvénybe. A 65 évnél idősebbek és a krónikus betegek például nem hagyhatják el otthonaikat, a nemzetközi repülőjáratokat leállították, nincsenek sem sport-, sem kulturális események, zárva tartanak a kávézók és az éttermek, a bevásárlóközpontok látogathatóságát pedig korlátozzák.

Szaúd-Arábiában már mintegy 1300 fertőzöttről tudnak, a halálos áldozatok száma pedig 8-ra emelkedett. A királyság elrendelte Dzsidda lezárását, és délutántól hajnalig senki sem léphet az utcára a koronavírus-járvány miatt. Sem nemzetközi, sem belföldi repülőjáratok nem indulnak, és a tömegközlekedést is leállították.

Ausztráliában is baj van

Ausztráliában két embernél több nem gyülekezhet, az időseket pedig önkéntes elkülönülésre kéri a kormány a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Megtiltották továbbá a bérelt lakásban élők kilakoltatását, és 1,1 milliárd ausztrál dolláros csomagot jelentettek be a legelesettebbek megsegítésére. A lakókat arra kérik, hogy csak akkor hagyják el otthonukat, ha bevásárolniuk kell, munkába mennek vagy orvosi segítségre van szükségük. "Akinek nem kell házon kívül lennie, az legyen házon belül" - mondta Brendan Murphy ausztrál tisztifőorvos. Ausztráliában mintegy 4200 koronavírus-fertőzöttről tudnak eddig. A fertőzöttek száma naponta 13-15 százalékkal emelkedik.

Szenvednek a szegények

Indiában Narendra Modi miniszterelnök vasárnap bocsánatot kért a szegényektől, mert a kedden 3 hétre kihirdetett korlátozások tőlük követelik a legtöbb anyagi és emberi áldozatokat. A kormányt egyébként egyre többen bírálják, hogy nem a szükséges megalapozottsággal hozzák meg koronavírus-járvány kezelését szolgáló döntéseket. A szegények közül sokan nem tudnak ennivalót vásárolni, a munka nélkül maradt vendégmunkások pedig esetenként több száz kilométert is kénytelenek gyalogolni, hogy hazatérhessenek, ráadásul így széthurcolhatják a fertőzést a nagyvárosokból. A miniszterelnök szerint azonban nem volt más választás, és a meghozott intézkedéseknek köszönhetően India le fogja győzni a vírust. A kormány 22,6 milliárd dolláros segélycsomagot is bejelentett, amellyel a szegények élelmezési gondjait is megpróbálják orvosolni.

Van, ahol nem léptek időben

A világ legnépesebb muszlim országában, Indonéziában egyelőre nem korlátozzák az emberek mozgását, ezért orvosok, politikusok és emberi jogi szervezetek felszólították a kormányt, hogy hozzon szigorú intézkedéseket a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. A környező országok, Malajzia, a Fülöp-szigetek és Thaiföld már mind bevezettek valamilyen korlátozást. Az indonéz orvosi kamara vezetője amellett érvelt, hogy szükség van társadalmi távolságtartásra, de kérdésnek tartja, hogy az indonézek kultúrája vagy fegyelme megfelelő-e ahhoz, hogy kötelező kijárási korlátozásokat lehessen elrendelni.

