Koronavírus: csak ennyi magyar oltatna

"Az oltástól várja a koronavírus-járvány megszűnését, a nyomában járó válság végét a kormány, ám a lakosság egy jelentős része egyelőre nem kér belőle" - írja a Népszava. A lap által megrendelt közvélemény-kutatásból kiderült, a koronavírus-vakcinák elfogadottsága a magyarok körében mindössze 20-36 százalékon áll. A Publicus Intézet reprezentatív kutatása alapján pedig az is világossá vált, hogy a magyarok inkább az amerikai és európai fejlesztésű szerekkel oltatnák magukat (31-36 százalék), szemben az orosz és a kínai vakcinával (20-21 százalék). Érdekes, hogy a többség annak ellenére elutasító az oltásokkal kapcsolatban, hogy egyrészt tudják, hogy a magyar egészségügy a teljesítőképessége határán van, másrészt - mint kiderült - minden negyedik magyar vagy közeli hozzátartozója érintett a járványban.

A magyarok szkeptikusak a koronavírus-oltásokkal kapcsolatban. Fotó: Getty Images

Csak a koronavírus elleni oltással vagyunk szkeptikusak

A hazai helyzetet jól mutatja, hogy a Euronews november közepén végzett felmérése szerint - melyről részletesen itt számoltunk be - a magyarok mindössze 17 százaléka adatná be biztosan magának az oltást, 36 százalék még nem döntött, 47 százalék pedig biztosan nem kér belőle. A magyarok oltásszkepticizmusa egyébként kiugróan magasnak számít, de csak a koronavírus elleni vakcina tekintetében, más oltások esetében ugyanis kimondottan jól áll országunk - emlékeztet a lap. Pedig ahhoz, hogy a járványhoz kapcsolódó szigorú korlátozásokat fel lehessen oldani, a szakemberek szerint el kell érni a nyájimmunitást, melyhez a Föld teljes lakosságának legalább 60-70 százalékát be kellene oltani.

Hamarosan kezdődik a regisztráció az oltásra

Müller Cecília országos tisztifőorvos többször is beszélt már arról, hogy hamarosan elindul a vakcinainfo.gov.hu oldal, ahol majd az oltásokra regisztrálhatnak az érdeklődők. Szlávik Jánostól, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosától azt is megtudhattuk néhány napja, hogy a magyarok számára az oltás ingyenes és önkéntes lesz. Ahhoz azonban, hogy Magyarországon is elindulhasson a vakcinázás, előbb engedélyezni kell a hatóságoknak valamely oltóanyagot, ahogy tette azt például Nagy-Britanniában a Pfizer vakcinájával a helyi gyógyszerhatóság. A szigetországban egyébként hétfőn már elkezdték a kórházakba kiszállítani a Pfizer-oltásokat, és várhatóan a héten elkezdik a 80 év felettiek, valamint az egészségügyben dolgozók oltását. Itthon Müller Cecília tájékoztatása szerint először a védekezésben részt vevők és a krónikus betegek vehetik majd fel az oltást.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azonban óvatosságra int. Mint mondja, a védőoltásokkal kapcsolatos kedvező fejlemények miatt terjed az a nézet, hogy már vége a járványnak, pedig az még sokáig eltarthat.

