Koronavírus: Budapesten járt két fertőzött

Magyarországon is járt az elmúlt napokban az a két fiatal diáklány, akinél koronavírust mutattak ki a cseh laboratóriumi vizsgálatok. Az észak-olaszországi Milánóban tanuló amerikai és ecuadori egyetemista február 24-én érkezett Milánóból Bécsbe, ahol szállodában laktak. Onnan később Budapestre utaztak, majd Brünnön keresztül Prágába, ahol az Airbnb-rendszeren keresztül foglaltak szállást.

Húsz embert helyeztek karanténba eddig Csehországban. Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images

Többen karanténba kerültek

Az amerikai nőnél a vasárnapi első teszt, az ecuadorinál pedig a megismételt laboratóriumi vizsgálat mutatta ki a koronavírust - jelentette be kedden Zdenka Jágrová, a prágai tisztiorvosi intézet igazgatója. "Bécset és a magyar felet már tájékoztattuk az esetről" - tette hozzá. A hatóságok pontosan feltérképezték, kivel kerültek kapcsolatba a diáklányok, és mintegy húsz cseh állampolgárt helyeztek karanténba. A prágai lakást, amelyben a nők laktak, egy hétre lezárták, és fertőtlenítik.

Már öt fertőzött van

Csehországban kedd reggelre ötre emelkedett a laboratóriumi vizsgálatok által megerősített új koronavírusos megbetegedések száma - közölte Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter. Az összes beteg Észak-Olaszországban járt néhány napja. Adam Vojtech azt mondta, hogy Csehországban eddig 236 embert teszteltek. Tizenhat laboratóriumi vizsgálat eredménye kedden készül el. A miniszter szerint a csehországi koronavírusos esetek eddig enyhe lefolyásúak.

Mint arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, az első három koronavírusos esetet vasárnap jelentették Csehországból, mindannyian Észak-Olaszországban jártak, ahol gyorsan terjed a járvány. Az említett három esetből volt az egyik a Budapesten is megfordult amerikai fiatal nő, aki Milánóban jár egyetemre és ecuadori barátnőjével ment kirándulni Prágába.

