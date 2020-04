Koronavírus: Budapesten berobbanhat a járvány

A tegnapi adathoz képest 55-tel, 733 főre nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, és meghalt két újabb idős beteg is. Kattintson a részletekért.

"Nagy a kockázata, hogy a fővárosban berobban a járvány" - jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs vasárnapi tájékoztatóján, hangsúlyozva: "ezt mindenképpen meg kell akadályozni!" Mint mondta, a járvány rendkívüli mértékben Budapestre és Pest megyére koncentrálódik, az eddig regisztrált 733 igazolt megbetegedés 42 százaléka a fővárosban, Pest megyét is ideszámolva pedig 62 százaléka van az ország központjában.

A Mentőszolgálatnál a mintavételt külön erre a célra kijelölt egységek végzik az országban.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi



"Még szorosabb együttműködést, még fegyelmezettebb magatartást várunk el a fővárosiaktól. Ne lazítsanak azokon az intézkedéseken, amit meghozott az operatív törzs" - mondta Müller Cecília, aki szerint sokan rosszul értelmezik az idősek számára kijelölt időintervallumot. Hangsúlyozta, a 9-12-ig terjedő időszak nem azt jelenti, hogy akkor kint kell lenni, hanem azt, hogy akkor lehet kimenni, de csak ha nagyon fontos, és a lehető leggyorsabban haza kell utána térni. "Ez nem a beszélgetések ideje" - szögezte le.

Az idősek mellett ismét szólt a fiatalokhoz is, mondván, ők se csoportosuljanak, a 1,5 méteres távolság megtartása és a szabályok rájuk is ugyanúgy vonatkoznak. "Nyomatékosan meg fogjuk követelni, mivel e számok is azt mutatják, hogy még erőteljesebb fegyelmezettségre van szükség" - jelentette ki az országos tisztifőorvos.

Már 1,2 millió koronavírusos van a világon - olvassa el az erről szóló cikket társportálunkon, az nlc.hu-n.