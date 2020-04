Koronavírus: betegápoló volt a 41 éves magyar áldozat

"Ikrekkel vagyok terhes és elkaptam a koronavírust" - ide kattintva elolvashatja, mit élt át egy amerikai nő.

Mint azt a HáziPatika.com is megírta, ma reggelre 2443 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt újabb 12 krónikus beteg. Az áldozatok között volt egy 41 éves férfi is, akinek súlyos bakteriális fertőzése, vérmérgezése és bélgyulladása volt a COVID-19-en kívül.

Betegápolóként dolgozott

Mostanra kiderült, hogy a férfi a tatabányai Szent Borbála Kórház betegápolójaként dolgozott - írja az Index. Az információt ugyan a kórház sajtószóvivője egyelőre nem erősítette meg, de a férfi felesége a portálnak elmondta, hogy a férjéről van szó. Az asszony szerint amint párja elkezdte produkálni a tüneteket, nem ment be dolgozni és külön is költöztek. A férfit a székesfehérvári kórházban kezelték, itt is halt meg.

A tatabányai kórház munkatársai közül egyébként az első fertőzöttet április 16-án regisztrálták. Később sorra jelezték az ott dolgozók, hogy tüneteik vannak - ezt Lőke János, a Szent Borbála Kórház igazgatója árulta el pénteken az RTL Klub Híradójának.

