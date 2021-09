Koronavírus: a szomszédban is jön a harmadik oltás

Az oltakozás üteme május végétől a szeptemberi iskolakezdésig több hullámban csökkent le átlagosan napi 6050-re. Szerdán ugyanakkor mintegy 13,7 ezerrel emelkedett a beoltottak száma, ami több mint 85 százalékkal haladja meg az utóbbi hét átlagát Az oltási hajlandóság az utóbbi héten kezdett ismét emelkedni, miután a kormány bejelentette, hogy belföldön is bevezeti az uniós védettségi igazolvány - a "zöld útlevél" - használatát. Az okmány nélkül immár nem lehet vendéglőbe, színházba, moziba menni azokon a településeken, ahol a lakosság több mint 3 ezreléke fertőzött.

Romániában is mindenki számára elérhetővé teszik a koronavírus elleni harmadik oltást. Fotó: MTI/Vajda János h i r d e t é s

Az újonnan beoltottak kéthetes mozgóátlaga szeptember 15. óta csaknem 25 százalékkal emelkedett. A bukaresti kormány ezen felül jutalmazással is a vakcina felvételére próbálja ösztönözni a lakosságot: szeptembertől immár 100 lej (7100 forint) értékű étkezési utalványra vált jogosulttá, aki azóta beoltatta magát, októberben pedig indul az oltáslottó, amelyben valamennyi korábbi beoltott részt vehet.

A 19,3 millió lakosú Romániában eddig 5,4 millió ember, a beoltható - 12 év feletti - lakosság 31,9 százaléka kapott legalább egy adag koronavírus elleni vakcinát. Közben az országban minden korábbinál gyorsabb ütemben terjed a koronavírus-fertőzés: a héten a - kéthetes mozgóátlag dupláját meghaladó - napi esetszámok már túllépték a tavaszi harmadik hullám tetőzésekor feljegyzett csúcsértékeket, a napi haláleseteké pedig száz fölé ugrott.

Jövő keddtől vehető fel a harmadik oltás

Magyarországon csütörtökig 667 ezren vették fel a COVID-19 elleni védőoltások harmadik, emlékeztető dózisát.

Romániában szeptember 28-tól kezdődően bárki megkaphatja a koronavírus elleni harmadik oltást, ha legalább fél éve megkapta már a Pfizer, a Moderna vagy az AstraZeneca oltóanyagának második dózisát - jelentette be szerdán Florin Citu miniszterelnök. A döntést az oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) és a kampány lebonyolításában érintett hatóságok - a védelmi minisztérium, a közegészségügyi intézet és az országos gyógyszerügynökség - képviselői közösen hozták meg. Citu hozzátette: a harmadik dózis minden esetben mRNS-alapú vakcina lesz, tehát azok is a Pfizer vagy a Moderna által gyártott oltóanyagból kapnak, akiket korábban AstraZeneca-vakcinával oltottak be.

Rusvai Miklós víruskutató szerint motiválni kell a még beoltatlan embereket, hogy vegyék fel a COVID-19 elleni védőoltást, és ötlete is van arra, hogyan lehetne ezt megoldani.