Koronavírus: 52 új fertőzött, elhunyt egy beteg

A tegnapi nap során 52 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 855 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30 033 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 752 709 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 27 113 főre csökkent. 76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen.

Már 24 ezren megkapták a harmadik oltást is

A honlap szerint a beoltottak száma 5 641 870 fő, közülük 5 480 218 már a második oltását is megkapta. A vírus delta variánsa több európai ország mellett Magyarországon is egyre jobban terjed, ezért minden oltatlannak javasolják, hogy regisztráljanak a vakcinák egyikéért. Már az emlékeztető oltásokra is lehet jelentkezni, eddig 43 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 24 ezren már fel is vették azt.

Már a harmadik oltásokat is elkezdték beadni a kórházakban. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyermekek oltására is. A 12-17 éves korosztályban eddig 189 ezren regisztráltak oltásra és 152 ezren (80 százalék) már fel is vették azt. Az a szülő, aki az iskolakezdésre szeretné beoltatni gyermekét legegyszerűbben internetes regisztrációval és időpontfoglalással teheti meg. Az érvényes regisztráció után a www.eeszt.gov.hu honlapon automatikusan lehet időpontot foglalni a kórházi oltópontra vagy az a háziorvosnál, házi gyermekorvosnál is kérhető. Jelenleg két vakcina alkalmazható a 12-18 év közöttiek oltására: a Pfizer és a Moderna.