Koronavírus: 131-re nőtt a hazai betegek száma

Ezzel immár 131-re emelkedett a Magyarországon beazonosított fertőzések száma - olvasható a hivatalos kormányzati oldal vasárnap reggeli bejelentésében.Mindeddig 117 magyar állampolgár mellett 10 iráni, 2 brit, 1 kazah és 1 vietnámi személynél mutattak ki koronavírus-fertőzést az országban.

Vizsgálatra érkező nő testhőmérsékletét mérik a Kanizsai Dorottya Kórház előtt március 20-án. Fotó: MTI/Varga György

A közlemény hozzáteszi, elértük a csoportos megbetegedések szakaszát, amikor a járvány közösségben, személyes érintkezések útján terjed. Magyarországon is már bárhol jelen lehet a vírus. A tömegesfertőzéslelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, diákok, külföldről hazatértek és mindenki, aki csak teheti, maradjon otthon, illetve tartsa be a szabályokat és ajánlásokat.

Mint azt korábban megírtuk, Müller Cecília országos tisztifőorvos szombat délutáni bejelentése szerint jelenleg hat COVID-19-beteg van súlyos állapotban, köztük egy 40-es éveiben járó fertőzött. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója pénteken arra figyelmeztetett, az új koronavírus fiataloknál is okozhat súlyos, akár kórházi ápolást igénylő megbetegedést, valamint végső esetben halált is. Magyarországon eddig négyen vesztették életüket a járvány következtében: mindannyian más, krónikus betegségekben is szenvedtek.