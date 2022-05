Jár a kártérítés, ha bajunk lesz a rossz levegőtől

Hazánkban kedden délelőtt a napsütés mellett gomolyfelhők is lesznek az égen, de ezekből csapadék nem várható. Délután a napsütést gomolyfelhők is zavarják, csapadékra azonban nem kell készülni. A szél napközben mérsékelt északi lesz. Hajnalban 7, 12 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 22, 27 fok között alakul. Késő este 13, 18 fok lesz. Kedden nem érkezik front, de további melegedés zajlik. A fokozottan érzékenyek fáradékonyságot és koncentrálási problémákat tapasztalhatnak, egyesek alvászavarokkal is küzdhetnek. Fokozódik a migrénhajlam, erősdöhetnek a gyulladásos panaszok. A szabadtéri programoknak kedveznek a feltételek. A hőérzet a mért értékeknél pár fokkal magasabban alakul. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások:

Magas pollenkoncentráció